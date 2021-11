«I can see your Voice»: RTL setzt die Show mit neuem Namen fort

TV-News

Die 3. Staffel der Musikshow wird mit einem deutschen Titel produziert.

Bei RTL laufen die Planungen für eine 3. Staffel von «I can see your Voice». Dabei will der Sender allerdings ein paar Dinge anpassen. Die größte Veränderung dürfte der neue Titel sein. Anstatt weiterhin den englischen Namen des Formates zu nutzen, wird die Show fortan unter «Zeig uns deine Stimme» laufen.Darüber hinaus soll auch das Studio eine Generalüberholung erhalten. Mit dieser will man erreichen, dass die Musikshow in Zukunft wertiger und größer wirkt. Wann genau die 3. Staffel bei RTL ihre Premiere feiern soll, ist bisher nicht bekannt. Die Sendung, die auf der gleichnamigen südkoreanischen Unterhaltungsshow basiert, feierte im August 2020 ihr Debüt im Programm von RTL und wurde in diesem Frühjahr mit der 2. Staffel fortgesetzt. Insgesamt produzierte RTL bisher acht Episoden.Die Sendung lief fast zeitgleich mit der ProSieben-Show «FameMaker», bei der man ebenfalls erraten musste, ob die Talente auch wirklich singen können. Im März, April und Mai fuhr RTL ordentliche Werte ein. Bis zu 2,04 Millionen Menschen waren dabei, zeitweise fuhr man 14,3 Prozent bei den Werberelevanten ein. Die Daniel-Hartwich-Show wirkte zudem nicht, dass sich eine Fortsetzung nicht lohnen würde.