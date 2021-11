Lynn Chen wird Leiter der plastischen Chirurgie

US-Fernsehen

Die aus «Shameless» bekannte Schauspielerin wird eine neue Nebendarstellerin bei «Grey’s Anatomy».

Die Zuschauer vonhaben Lynn Chen bereits als Dr. Michelle In kennen gelernt. Nun wurde bekannt, dass die Schauspielerin zur Nebendarstellerin befördert wurde. Gleichzeitig verkörpert sie nun die Leiterin der plastischen Chirurgie.Da die Chirurgen im Grey Sloan wegen des Burnouts durch die Pandemie gekündigt haben und die jüngeren Ärzte des Krankenhauses aufgrund der Auswirkungen von COVID auf den Operationsplan ins Hintertreffen geraten sind, hätte Dr. Lin die ihr angebotene Stelle beinahe nicht angenommen. Doch dann schwor Programmdirektor Richard Webber (James Pickens Jr.) von ihrer Kritik angestachelt, die Fähigkeiten der Studenten wieder auf Vordermann zu bringen. "Lin lehrt, indem sie etwas tut, und verlässt sich auf die Fähigkeiten der angehenden Ärzte, dass diese mit ihr Schritt halten", heißt es in der offiziellen Beschreibung der Figur durch ABC.«Grey's Anatomy» läuft derzeit in seiner 18. Staffel auf ABC, und neben der Rückkehr früherer Darsteller wie Kate Walsh und Neuzugang Scott Speedman als Love Interest von Meredith (Ellen Pompeo), stockt die Serie auch ihre Liste der wiederkehrenden Rollen auf. Letzte Woche gab ABC bekannt, dass E.R. Fightmaster als erster nicht-binärer Arzt in der Serie auftauchen wird.