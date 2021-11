«Law & Order» Revival findet seinen Hauptdarsteller

US-Fernsehen

Jeffrey Donovan übernimmt die Hauptrolle in der Serienfortsetzung des Krimi-Klassikers «Law & Order».

Wie Variety berichtet, hat der Darsteller für die Serie unterschrieben und wird eine neue Figur innerhalb des Serienkosmos spielen. Konkrete Informationen zur Rolle gibt es aktuell nicht, abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei Donovans Figur um einen Detective des NYPD handeln soll.Der Darsteller ist vor allem durch die Serie «Burn Notice» bekannt, in der er in sieben Staffeln die Hauptrolle spielte. Darüber hinaus war er auch in Formaten wie der Serienadaption von «Fargo» oder der Hulu-Serie «Shut Eye» zu sehen.Die Wiederbelebung von «Law & Order» wurde im September angekündigt. Die Krimi-Serie lief ursprünglich über 21 Staffeln beim Sender NBC und wurde 2010 nach 456 Episoden beendet. Im nächsten Jahr soll «Law & Order» dann im neuen Gewand wieder bei NBC auferstehen. Komplett verabschiedet hat sich der Sender von dem Krimiformat allerdings nie. Aktuell läuft das Spin-off «Law & Order: SVU» in seiner mittlerweile 23. Staffel, während «Law & Order: Organized Crime» sich in Staffel 2 befindet.