«Für Sama»: Preisgekrönter Dokumentarfilm bei Arte

TV-News

Der Sender arte strahlt den Spielfilm bereits am kommenden Dienstag aus.

Der preisgekrönte Dokumentarfilm «Für Sama» feiert im November seine Deutschlandpremiere bei Arte. Der Sender zeigt die Dokumentation am 9. November um 21.50 Uhr erstmals im Free-TV. Am gleichen Tag steht «Für Sama» auch auf Abruf in der Arte-Mediathek bereit. Bis zum 7. Januar lässt sich der Film anschließend auch online schauen.In «Für Sama» dokumentiert Waad al-Kateab ihr Leben über fünf Jahre im aufständischen Aleppo während des syrischen Bürgerkrieges. In dieser Zeit verliebte sich die junge Frau, heiratete und brachte ihr Tochter Sama auf die Welt. Gleichzeitig tobte in der Stadt und in ganz Syrien aber auch der Bürgerkrieg mit all seinen Schrecken.«Für Sama» ist das Erstlingswerk von al-Kateab und wurde 2019 veröffentlicht. Der Film konnte in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Preisen gewinnen und war 2020 auch für den Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominiert.