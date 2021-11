«Bauer sucht Frau» baut die Vortagswerte aus

Quotennews

Nach dem Start am Montagabend erhöhte sich die Reichweite nun. Neu ist das Format «Stallgeflüster», welches am Abend startete.



Im Unterschied zu den Vorjahren läuft die neue-Staffel nicht nur einmal die Woche, sondern montags und dienstags. So gab es direkt einen Tag nach dem Staffelstart die zweite Ausgabe zu sehen, in der Inka Bause den Bewerbern und einer Bewerberin auf der Suche nach der Traumfrau hilft. Mit 4,06 Millionen Fernsehenden und starken 13,6 Prozent Marktanteil lag man am Abend zuvor unter den Werten der Vorjahre. Die 1,05 Millionen Jüngere fuhren zum Auftakt hohe 14,1 Prozent ein.Auf dem Gesamtmarkt änderte sich an der Reichweite nicht viel. Mit 4,08 Millionen Zuschauern steigerte sich der Marktanteil dennoch auf herausragende 14,9 Prozent. In der Zielgruppe waren nun 1,10 Millionen Umworbene mit von der Partie. Hier musste sich das Format in der Tagesrangliste lediglich der «Tagesschau» geschlagen geben. RTL baute somit die Sehbeteiligung auf starke 16,8 Prozent aus.Ein eingeschobeneslief mit 2,57 Millionen Interessenten und starken 12,7 Prozent Marktanteil erfolgreicher als je zuvor. Die 0,70 Millionen Werberelevanten landeten bei hohen 14,3 Prozent. Im Anschluss erfolgte die Premiere der neuen Show. Hierfür werden Kultbauern aus vergangenen Staffeln eingeladen, die sich über die neuen Kandidaten austauschen und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen. Hierfür blieben weiterhin 2,03 Millionen Fernsehende auf dem Sender und der Marktanteil hielt sich bei 12,6 Prozent. Bei den 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine gute Quote von 13,8 Prozent eingefahren