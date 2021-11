«Die Toten vom Bodensee» setzt sich ohne Schwierigkeiten an die Spitze

Quotennews

Der neue Teil der Krimireihe überzeugte im ZDF. Hier konnte Das Erste mit einer Naturdoku nicht mithalten. Zuvor weckte jedoch ein «ARD extra» vor allem das Interesse der Jüngeren.



Das ZDF startete mit dem Krimiin die Primetime und überzeugte so 7,34 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Wenig überraschend setzte sich das Programm mit dieser hohen Reichweite mit großem Abstand auf den ersten Platz der Tagesrangliste. Gemessen wurde ein herausragender Marktanteil von 23,9 Prozent. Die 0,73 Millionen Jüngeren landeten bei einer starken Quote von 9,6 Prozent.Für dasinteressierten sich im Anschluss noch 4,55 Millionen Fernsehenden, so dass weiterhin hohe 17,0 Prozent auf dem Papier standen. Die 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich bei einem überzeugenden Wert von 8,9 Prozent. Das neue Drama «Bombshell – Das Ende des Schweigens» ► landetet mit 2,05 Millionen Zuschauern bei einem soliden Marktanteil von 13,0 Prozent. Die 0,30 Millionen jüngeren Neugierigen sicherten sich gute 7,1 Prozent.Das Erste schob zu Beginn der Primetime noch ein, welches sich 3,21 Millionen Fernsehende ansehen. Folglich lag die Sehbeteiligung bei passablen 10,3 Prozent. 0,87 Millionen Jüngere interessierten sich für das Spezial, so dass der Sender hier starke 11,3 Prozent Marktanteil verbuchte. Die Naturdokuknüpfte mit 2,41 Millionen Interessenten und mauen 7,8 Prozent Marktanteil an. Die 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen heilten die Quote bei annehmbaren 5,7 Prozent.