Neue Shonda Rhimes-Serie startet im Februar

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix will «Inventing Anna» im Februar auf die Plattform stellen.

Laut Shonda Rhimes istdie erste Serie, die sie seit dem Debüt von «Scandal» (ABC) geschrieben hat. Der Start wird nun für Februar 2022 anavisiert. Auch die zweite Staffel von «Bridgerton» soll im kommenden Jahr Premiere feiern.Als Rhimes im Mai 2018 Jessica Presslers Geschichte "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" im New York Magazine las - das die betrügerischen Unternehmungen einer charmanten jungen Russin, die New Yorkerinnen und New Yorker abgezockt hatte, detailliert beschrieb - wollte sie die Geschichte sofort adaptieren. Die Serie wird neun Folgen umfassen.In «Inventing Anna» spielt Anna Chlumsky aus «Veep» die Rolle der Vivian, eine Reporterin, die lose auf Pressler basiert, und Julia Garner, die Emmy-Gewinnerin aus «Ozark», übernimmt die Rolle der russischen Trickbetrügerin Anna. «Inventing Anna» wird aus der Sicht von Vivian erzählt, die über die Geschehnisse berichtet, indem sie mit den Menschen in Annas Leben spricht, die sie entweder bezaubert oder bestohlen hat - oder beides.