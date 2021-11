«High Desert»: Matt Dillon & Co dabei.

US-Fernsehen

Bislang wurde zunächst Patricia Arquette für die neue Apple-Serie verpflichtet.

Die von Patricia Arquette geleitete Apple-Comedy-Serie «High Desert» hat sechs neue Darsteller bekommen. Matt Dillon («Wayward Pines», «Crash»), Rupert Friend («Homeland», «Death of Stalin»), Weruche Opia («I May Destroy You»), Brad Garrett («Everybody Loves Raymond», «Fargo»), Bernadette Peters («Mozart in the Jungle», «The Good Fight») und Christine Taylor («Search Party», «Zoolander») werden alle neben Arquette in der halbstündigen Serie mitspielen.Die Serie folgt Peggy (Arquette), einer Süchtigen, die nach dem Tod ihrer geliebten Mutter, mit der sie in der kleinen Wüstenstadt Yucca Valley, Kalifornien, lebte, beschließt, einen Neuanfang zu machen. Sie trifft die lebensverändernde Entscheidung, Privatdetektivin zu werden. High Desert wurde ursprünglich im September 2020 bei Apple bestellt.Die Serie ist die zweite Apple-Serie, bei der Arquette und Stiller zusammenarbeiten werden. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Arquette die Hauptrolle in der Apple-Dramaserie «Severance» spielen und diese auch produzieren wird.