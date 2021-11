Auch an Tag zwei der Themenwoche geht VOX völlig unter

Quotennews

Deutlich besser lief es hingegen für RTLZWEI, wo mit einer Reportage sowie einer anschließenden Diskussion auf das Schicksal vieler Kinder aufmerksam gemacht wurde.



Die "Female Empowerment"-Woche bei VOX war am Montagabend mit einem Event gestartet, welches lediglich bei miesen Quoten von 0,9 sowie 1,3 Prozent in der Zielgruppe gelandet war. Am gestrigen Abend ging es nun weiter mit dem Dokumentarfilm. Bestsellerautorin Nicole Staudinger hat ihren Brustkrebs besiegt und will nun mit ihrem Kampfgeist anderen Menschen helfen, die mit schweren Schicksalsschlägen umgehen müssen.Doch auch an diesem Abend überzeugte das Programm nicht. Es fanden nicht mehr als 0,34 Millionen Fernsehende auf den Sender, so dass der Marktanteil bei mickrigen 1,2 Prozent hängenblieb. Bei den 0,11 Millionen Umworbenen waren nicht mehr als miserable 1,7 Prozent möglich. Auch für die Wiederholung der Reportageschalteten nur 0,23 und 0,06 Millionen Jüngere ein. Das Resultat waren ernüchternde Werte von 1,6 sowie 1,9 Prozent Marktanteil.RTLZWEI zeigte die neue Reportage, in der der Sender einen Blick auf Heranwachsende wirft, die tragische Schicksale hinter sich haben. Mit 0,82 Millionen Interessenten und guten 3,1 Prozent Marktanteil war man hier deutlich erfolgreicher als VOX . Die 0,43 Millionen Werberelevanten sicherten sich hohe 6,6 Prozent Marktanteil. Daran schloss sich die Diskussionan, in der Moderator Wolfram Kons mit Gästen aus dem Bereich Politik und Sozialarbeit diskutierte. Mit einem Publikum von 0,58 Millionen Menschen kletterte die Quote nun sogar auf 3,5 Prozent. Die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf starke 7,1 Prozent.