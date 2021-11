«Tatort» verliert mehr als zwei Millionen Zuschauer gegenüber der Vorwoche

Quotennews

Dafür zeigte sich das ZDF mit einer neuen Ausgabe von «Rosamunde Pilcher» recht stark.



Dererzählt die Geschichte der 19-jährigen Autorin Luise Nathan, die tot aufgefunden wird. Der Verlagschef und ihr Lektor machen sich daraufhin Vorwürfe, ob sie dem hohen Erwartungsdruck nicht standhalten konnte und aus diesem Grund Selbstmord begannen hat. Das Frankfurter Duo Janneke und Brix nehmen die Ermittlungen ihres 14. Falls auf. In der vergangenen Woche hatten 8,69 Millionen Interessen für den neuen Teil der Krimireihe eingeschalten. Zudem waren 1,79 Millionen Jüngere mit von der Partie.Doch am gestrigen Halloween-Abend war das Interesse für den Krimi nicht so groß wie gewöhnlich. Mit 6,24 Millionen Fernsehenden stand das Format auch nicht wie üblich an der Spitze der Tagesrangliste, sondern musste sich hinter der «Tagesschau» einreihen. Es waren weiterhin sehr starke 21,4 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 1,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen herausragende 18,0 Prozent zustande. Die Talkshowhielt im Anschluss noch 3,90 Millionen Interessenten auf dem Sender, was hohe 16,4 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Die 0,60 Millionen Jüngeren holten sich eine starke Quote von 10,2 Prozent.Mit nicht ganz so übermächtiger Konkurrenz legte das ZDF einen überzeugenden Auftritt hin. Der Liebesfilmbegeisterte 4,39 Millionen Zuschauer und landete so bei einem guten Marktanteil von 14,7 Prozent. Das jüngere Publikum bestand aus 0,52 Millionen Menschen. Folglich wurde hier eine hohe Sehbeteiligung von 7,0 Prozent ermittelt.