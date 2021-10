«Lara Croft»-Doppelpack oder doch The Rock?

Quotennews

Der Samstagabend hielt wie gewohnt einige Filmstreifen in und um die Primetime bereit. Wer sichert sich die Film-Krone?

Samstagabend ist Filmabend! Mitin gleich zwei Filmen,und «Baywatch» ► ergab sich gestern einiges an Filmabend-Potenzial neben zusätzlichen Wiederholungen. Die am wenigsten guten Zahlen sicherte sich der zweite Streifen am Abend bei RTLZWEI . Mitkonnte der Sender aus Gründwald ab ewta 22:00 Uhr noch 0,6 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 3,0 Prozent halten. In der Zielgruppe lief es mit 0,22 Millionen und entsprechend 4,2 Prozent nicht viel glorreicher. Mit leicht besseren zahlen präsentierte sich hier schon der ebenfalls zweite Streifen des Abends, bei jedoch Sat.1 Hier erspielte sich0,76 Millionen Zuschauer ab etwa 22:45 Uhr, wodurch sich der Marktanteil insgesamt auf 4,9 Prozent einpendelte. Der Adam-Sandler-Streifen kann zusätzlich auf 0,3 Millionen Zielgruppen-Zuschauer und damit recht starke 7,0 Prozent Marktanteil stolz sein. Mit diesem Ergebnis in der Zielgruppe lief es sogar besser, als für den nächtsten Streifen. Der 20:15-Uhr-Film bei RTLZWEI,erreichte insgesamt etwas mehr Zuschauer und sichert sich so mit 0,78 Millionen Zuschauern eine bessere Platzierung als Adam Sandler. Mit 0,27 Millionen Zielgruppen-Zuschauer ist das Grünwald-Programm jedoch kaum konkurrenzfähig. Die Marktanteile für Angelina Jolie gaben insgesamt 2,9 und 4,5 Prozent am Markt der Zielgruppe an. Mit der Primetime bei Sat.1,, ist diese Liste auf dem Treppchen des gestrigen Abends angekommen. Der Streifen mit Dwayne Johnson sicherte sich 0,88 Millionen Zuschauer und damit 3,3 Prozent am TV-Markt. Ebenfalls anständig lief es in der Zielgruppe mit 0,48 Millionen Zuschauer und bereits 7,8 Prozent Anteil am entsprechenden Markt.Im Übrigen ist das bereits mehr Aufmerksamkeit in der Zielgruppe, als «Das Supertalent» gestern erreichte. Doch um Shows geht es hier nicht. Silber geht an die Wiederholung von, die sich 0,97 Millionen Zuschauer und damit 5,0 Prozent vom TV-Markt sicherte. Der Film bei VOX gewann zwar mit 0,35 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kaum einen Blumentopf, jedoch sortieren wir hier nach Gesamtreichweite. Die erreichten Zuschauer hielten dem Sender einen entsprechenden Marktanteil von 6,8 Prozent. Abend-Sieger und damit auch der VOX-Doppel-Sieg ergibt sich mit den Zahlen von. Der Fantasy-Film knackte mit 1,01 Millionen sogar die 1-Million-Marke und markierte so 3,7 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit 0,35 Millionen hingegen weniger gut. Hier erreichte der Spielfilm 5,9 Prozent Marktanteil.