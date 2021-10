«ZDF Magazin Royale»: Beste Werte seit April in der jüngeren Gruppe

Quotennews

Ein weiteres Mal präsentierte sich der Freitagabend im ZDF sehr stark und ließ Das Erste deutlich hinter sich zurück.



Zum Start der neuen Staffel hattein der vergangenen Woche bei ZDF den Bestwert von 6,28 Millionen Fernsehenden eingefahren. An diesem Abend ging es nun wieder leicht nach unten auf 5,64 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank somit von zunächst 22,9 auf starke 21,1 Prozent. Im Gegensatz dazu vergrößerte sich das jüngere Publikum von 0,51 auf 0,56 Millionen Menschen. Hier lag die Quote nun bei überzeugenden 9,6 Prozent.schloss sich mit 5,14 und 0,55 Millionen Krimifans an. Dem Sender waren weiterhin hohe Werte von 19,5 sowie 9,1 Prozent sicher.Für dieschalteten ab 22.30 Uhr 3,80 Millionen Neugierige ein, was einen sehr guten Marktanteil von 18,1 Prozent zur Folge hatte. Die 1,07 Millionen Jüngeren legten im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich zu und führten ein weiteres Mal die Tagesrangliste an. Die Quote wuchs von zuletzt 15,6 auf ausgezeichnete 19,1 Prozent Marktanteil. Daslandetet mit 1,84 Millionen Interessenten bei passablen 11,4 Prozent. In der jüngeren Gruppe wurde mit 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie herausragenden 17,7 Prozent das beste Ergebnis seit April eingefahren.Das Erste hielt mit der Komödiegegen das ZDF-Programm und überzeugte 4,08 Millionen Fernsehende. Folglich kam hier ein hoher Marktanteil von 15,2 Prozent zustande. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren wurden solide 6,0 Prozent gemessen. 2,85 Millionen Fernsehenden wollten sich noch mit deninformieren, so dass die Quote bei einem guten Wert von 11,5 Prozent lag. Die 0,36 Millionen jüngeren Interessenten landeten bei einer passablen Sehbeteiligung von 5,9 Prozent.