ProSieben und RTLZWEI überzeugen mit Filmprogramm

Quotennews

Zur Primetime liefen auf den beiden Sendern «Jack Reacher» und «Armageddon – Das jüngste Gericht», welche viel Aufmerksamkeit von den Zuschauern erhielten.



ProSieben überzeugte am gestrigen Abend mit dem Thrillerkrimiund musste sich von den privaten Sendern lediglich hinter RTL einordnen. Mit 1,73 Millionen Fernsehenden waren dem Sender starke 6,9 Prozent Marktanteil sicher. Auch die 0,59 Millionen Jüngeren landeten über dem Senderschnitt bei einer guten Quote von 10,0 Prozent. Für den Heldeneposverharrten weiterhin 0,71 Millionen und 0,29 Millionen jüngere Filmfans auf dem Sender. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe landete der Film bei exakt den Werten, die auch der vorherige Spielfilm erzielt hatte.Doch auch das Ergebnis von RTLZWEI konnte sich am gestrigen Abend sehen lassen. Der Katastrophenthrillerlockte 0,82 Millionen Zuschauer auf den Sender und erzielte somit einen hohen Marktanteil von 3,4 Prozent. Bei den 0,34 Millionen Umworbenen waren gute 5,8 Prozent möglich. 0,66 Millionen Fernsehende blieben im Anschluss für den Actionthrillerdran und erhöhten die Sehbeteiligung so auf hervorragende 5,9 Prozent. Auch die 0,23 Millionen Werberelevanten kletterten auf starke 7,1 Prozent.Kabel Eins hielt stattdessen am üblichen Serienprogramm fest und strahlte Zwei Folgen der Krimserieaus. Das Publikum bestand zunächst aus 0,57 und später aus 0,65 Millionen Menschen. Somit wuchs der zunächst maue Marktanteil von 2,1 Prozent zumindest auf akzeptable 2,6 Prozent. Zudem waren 0,15 sowie 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie. Hier wurden ernüchternde Quoten von 2,6 sowie 2,9 Prozent ermittelt.