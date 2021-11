Mit «JENKE.» rettet sich ProSieben wieder nach oben

Quotennews

«Zervakis & Opdenhövel. Live.» legten diese Woche eine Pause ein und schon fanden mehr als viermal so viele Zuschauer auf den Sender. In der Zielgruppe überholte man «Bauer sucht Frau».



Nachdem auch nach sieben Wochen von «Zervakis & Opdenhövel. Live.» nicht einmal ein leichter Aufwärtstrend in Sicht ist, musste das Format in dieser Woche pausieren. In der kommenden Woche darf das Magazin dann wieder ran, allerdings in verkürzter Form und erst ab 22.30 Uhr. Stattdessen setzte ProSieben diese Woche auf den Dokumentarfilm. Der Journalist Jenke Wilmsdorff ernährt sich im Rahmen eines Experiments mehrere Wochen von stark belasteten Lebensmitteln und überprüft, wie sich seine Blutwerte und sein Befinden ändern. Die Doku ist Teil der "Green Seven Week" des Senders.Fanden in der Vorwoche 0,48 Millionen Fernsehende auf den Sender, war die Reichweite mit 2,05 Millionen Menschen in dieser Woche mehr als viermal so groß. Von miesen 1,7 Prozent vervielfachte sich der Marktanteil auf starke 7,0 Prozent. Mit 1,27 Millionen Jüngeren führte der Sender die Tagesrangliste der Zielgruppe an. Dies wurde mit einer herausragenden Quote von 17,4 Prozent belohnt. In der Woche zuvor waren es nicht mehr als 4,1 Prozent.Ab 22.30 Uhr ging es schließlich weiter mit der Talkshow, wobei der Journalist live über den Selbstversuch und die Veränderung seines Körpers sprach. Selbst hier bestand das Publikum weiterhin aus 1,03 Millionen Menschen und der Marktanteil hielt sich bei einem überzeugenden Wert von 6,0 Prozent. Bei den 0,60 Millionen Umworbenen wurden sehr hohe 13,5 Prozent Marktanteil gemessen.