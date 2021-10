Hawkeyes vs. Badgers oder doch «Sportschau» vs. «sportstudio»?

Quotennews

Der sportliche Samstag hatte sowohl Fußball, als auch American Football im Angebot.

Wie jeden Samstag zeigte Spartensender ProSieben Maxx ab etwa 17:45 Uhr ein Spiel aus der amerikanischen College-Liga. Mit dem Spiel zwischen den Iowa Hawkeyes und den Wisconsin Badger startetemit 0,09 Millionen Zuschauer insgesamt in den Abend. Die 0,051 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe sicherten dem Sender im ersten Viertel 1,6 Prozent Marktanteil, während es insgesamt zu 0,6 Prozent reichte. Insgesamt am besten lief es im letzten Viertel, das ab etwa 20:30 Uhr gezeigt wurde. Hier schalteten 0,13 Millionen Zuschauer ein, wodurch sich der Marktanteil auf 0,5 Prozent hangelte. In der Zielgruppe sorgten 0,075 Millionen Zuschauer für 1,2 Prozent Anteil am Markt und einen ordentlichen Abschluss. Im Übrigen sicherten sich die Badgers einen überraschenden Sieg, obwohl trauriges Highlight der Partie die Verletzung von Clay Cundiff gewesen war.Über den großen Teich zurück in Europa regiert natürlich das Interesse am Fußball! Im späten ZDF-Programm sicherte sich hierzunoch gute 1,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit einen Marktanteil von 14,3 Prozent. Mit den erreichten 0,39 Millionen jüngeren Zuschauern reichte es in Mainz zu noch sehr guten 10,7 Prozent Marktanteil. Der Quoten-Sieger des sportlichen Samstags ist jedoch natürlich dieim Ersten.Ab 18:00 Uhr sicherte sich das Erste mit der «Sportschau» bereits 2,84 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern ließ sich das Format noch etwas Zeit und blieb mit 0,3 Millionen Zuschauern hier einstellig bei 9,8 Prozent Marktanteil. Dies sollte sich jedoch deutlich ändern, als es nach einer halben Stunde zur «Bundesliga-Sportschau» ging. Hier waren dann 4,5 Millionen Zuschauer insgesamt an Bord und auch die Zielgruppe verdoppelte sich auf 0,68 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile zeigten exzellente 21,3 Prozent insgesamt und jetzt ebenfalls starke 16,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.