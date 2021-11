Andy Borg macht extra «Schlager-Spaß»

TV-News

Der Volksmusikstar öffnet für den Südwestrundfunk wieder sein Weinlokal.

Am Samstag, den 20. November 2021, setzt das SWR Fernsehen auf die Show, die von Andy Borg moderiert wird. Dieses Mal wird in seinem Weinlokal für die gute Sache geworben, denn in der Sonderausgabe wird Geld für die große Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda Bank gesammelt. Dieses soll den Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland zukommen.Die Sendung wird drei Stunden andauern und wird bis zu einem Jahr in der ARD-Mediathek angeboten. Bislang dauerte der «Schlager-Spaß» nur zwei Stunden. Unterstützt wird Borg von Musikern wie Semino Rossi, Vincent Gross und Emilija Wellrock sowie Anita und Alexandra Hofmann.Unangetastet bleibt der, der bereits am 6. November ausgestrahlt wird. In Konkurrenz zu «Wetten, dass..?» (ZDF) treten Mara Kayser, Michael Holm, Oli P., Fantasy, Saskia Leppin, die original Doppelradler Musikanten und Gerda Steiner auf. Ursprünglich war die Sendung für den 16. Oktober eingeplant worden, doch sie wurde verschoben.