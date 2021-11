Tim Kalkhof: Bin gespannt, wie Staffel drei ankommt

Interview

Ab Dienstag ist Kalkhof wieder für «Die Heiland» im Fernsehen zu sehen. Er übernimmt mit seinen Kollegen den 20.15 Uhr-Slot.

Heidelberg hatte ich damals schon etwas länger verlassen. Vor dem Schauspielstudium in Ludwigsburg habe ich ein Jahr lang in Mexiko gelebt und dort mein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) gemacht. Vom sehr chaotischen und intensiven Mexiko ins geordnete und blasse Ludwigsburg war natürlich ein Kulturschock. Allerdings war das Studium dort umso umfangreicher und interessanter, zum Glück.In der Theaterszene bin ich tatsächlich seit dem Studium sehr wenig vernetzt. Mein Fokus bzw. Leidenschaft liegt in der Arbeit vor der Kamera. Ich kenne nur ein paar Kollegen, die monatelang nicht auf der Bühne stehen konnten, jedoch von ihrem Theater während dieser Zeit fast das volle Gehalt bekamen. Glück im Unglück sozusagen. Mittlerweile sind sie auch wieder kreativ ausgelastet und proben und spielen wieder.Das war vor gefühlt 100 Jahren in der Volksbühne. Wahrscheinlich Pollesch. Wahrscheinlich Rois und Wuttke.Zum einen hat es mir gezeigt, was für mich als Schauspieler alles möglich ist. Es war immerhin meine erste internationale Kino Hauptrolle, mit einem sensationellen Drehbuch, an dem ich kreativ wachsen durfte. Es hat mir Haltung gelehrt in Bezug auf diesen Beruf, Kollegen, Drehbücher und gesunde Professionalität.Zum anderen hat es mir auch Türen geöffnet. Ich habe Preise gewonnen, einen amerikanischen Agenten dazubekommen und durfte durch diesen Film mein Spektrum an Arbeit erweitern in Deutschland und auch im Ausland.Ich freue mich sehr über die starken Quoten unserer Serie bisher und bin sehr gespannt, wie Staffel 3 ankommt. Das Interessanteste an der «Heiland» ist es für mich, über längeren Zeitraum die Rolle Ringo zu begleiten und auch zu formen. Meine Ideen fließen mit in die Rollenentwicklung und es ist auch angenehm mit den gleichen Kollegen immer wieder zu arbeiten.Romy und Ringo werden enger zusammenarbeiten. Sie mochten sich schon immer und nachdem Romy ihn aus der Klemme befreit, merken die beiden, dass sie sich auch beruflich aushelfen können. Die Figuren könnten nicht unterschiedlicher sein und ergänzen sich dadurch sehr gut, immer mit Charme und Humor.Es wird auch mit Wasser gekocht nur ist der Topf meist sehr viel größer. Es ist eine Frage des Budgets. Geld kauft unter anderem auch Zeit. Zeit kauft unter anderem bessere Drehbücher, bessere Vorbereitung, und oftmals auch bessere Schauspieler Leistungen, weil sie proben und mehr Takes machen dürfen.Ich denke den Faktor Glück darf man in diesem Beruf nicht unterschätzen. Nichts desto trotz, sollte man sich keineswegs darauf verlassen, dass man Glück haben wird. Ich denke nicht, viel an Glück, sondern eher daran, dass sich harte Arbeit, Leidenschaft, Haltung, Entwicklung und Talent auszahlen wird. Man kann sein Glück quasi „erzwingen“. Trotz allem ist dieser Beruf kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist nie fertig. Ich bin in diesen Beruf reingegangen weil ich eine ganz pure und naive Lust habe gute Drehbücher zu lesen und daran zu arbeiten. Nicht weil ich Glück oder Erfolg haben möchte. Trotzdem ist es natürlich sehr befriedigend und erholsam wenn man es hat.Ich übernehme die Rolle des Sergeant Hoskins. Es war sehr schön wieder mit Dror Zahavi zusammenzuarbeiten. Es ist für deutsche TV-Verhältnisse ein sehr ambitioniertes Projekt. Eine echte Kostüm- und Komparsen-Schlacht.Ich spiele komplett auf US-Englisch ein rassistisches Arschloch in der amerikanischen Armee und wurde endlich auch mal in Deutschland für einen historischen Stoff in Betracht gezogen. Sehr viele Schauspieler, in sehr vielen Motiven, in sehr vielen historischen Kostümen. Was könnte da schief gehen?Ich war schon recht häufig in Kalifornien, da ich dort Familie/ Verwandte habe. Ich glaube ich war dreizehn, als ich das erste Mal dort war. Das letzte Mal war ich in Los Angeles wegen der Oscar-Kampagne von «The Cakemaker» und ich mochte die Stadt immer sehr, weil ich wusste, dass ich wieder gehen darf. Zum Leben kommt für mich die USA im Moment nicht in Frage. Mein Leben ist in Berlin und Andalusien. Eine schöne Mischung.