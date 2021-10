Comic-Laden

Über zehn verschiedene Bände sind inzwischen erschienen. Nun folgte ein neue Ausgabe.

In der Reihe "Die Unheimlichen" ist unlängst ein neuer Band mit gruseligen Kurzgeschichten erschienen. Deshalb wollen wir einen kurzen Blick auf den ersten Teil dieser schaurigen Gruselgeschichten werfen.Sarah Khan schreibt bereits Kurzgeschichten, seit sie ein junges Mädchen war. Die 1971 in Hamburg geborene Schriftstellerin beschäftigt sich in "Den Nachfolgern der Nacht" mit den Schreckensseiten eines modernen Berliner Nachtlebens, das sich der Faszination vergangener Zeiten nicht erwehren kann. Die Berliner Schickeria greift dabei zu Mitteln, die einem Mark und Bein gefrieren lassen: um herauszufinden, ob das Nachtleben der 80er Jahre so reizvoll war, wie es in der Vorstellung einiger gewesen sein muss, gräbt sie einen verstorbenen Partylöwen aus und erweckt ihn zu neuem Leben. Wie unheimlich diese Idee ist, fängt Illustratorin und Herausgeberin dieser Reihe, Isabel Kreitz, eindrucksvoll ein. Eine Geschichte vom Nicht-Loslassen-Wollen und einer Spirale aus hedonistischem Aufbäumen und dem unabänderlichen Nagen des Zahns der Zeit.Isabel Kreitz fängt Geschichten grafisch ein, egal ob im Comic Strip oder groß angelegten Graphic Novels. Für ihre Comic-Adaptionen der Geschichten großer Autor*innen wie Erich Kästner, aber auch eigener Werke konnte sie bereits bedeutsame Preise gewinnen. 2011 erhielt sie den Sondermann-Preis für "Haarmann" als "bester deutscher Comic" und wurde 2012 mit dem Max-und-Moritz-Preis als beste deutsche Zeichnerin ausgezeichnet. Isabel Kreitz studierte an der Hamburger Fachhochschule für Gestaltung und an der Parsons School in New York.Sarah Khan studierte Volkskunde und Germanistik. 1999 erschien ihr erster Roman "Gogo-Girl". Seitdem veröffentlicht sie weitere Romane, Essays und Reportagen, die in großen deutschen Tageszeitungen erscheinen. "Den Nachfolgern der Nacht" ist erstmals 2013 in der Kurzgeschichten-Sammlung "Berlin bei Nacht. Neue Geschichten" im Suhrkamp Verlag erschienen, bevor es 2018 als erstes Buch der Reihe "Die Unheimlichen" von Isabel Kreitz illustriert wurde. "Den Nachfolgern der Nacht" ist 64 Seiten stark, für Lesende ab ca. 16 Jahren geeignet und kostet 12,00 Euro.