Primetime-Check

Wie lief es für die Dokumentationen im Ersten? Konnte der Spielfilm im ZDF punkten? Krönte sich «Die Höhle der Löwen» erneut zum Sieger in der Zielgruppe?

Im Ersten waren am Montagabend zwei Dokumentationen zu sehen. Fürundinteressierten sich zur besten Sendezeit 1,89 und 1,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was schwache 6,7 und 7,3 Prozent des Marktes belegte. Mit 0,48 und 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren für die blaue Eins 6,5 und 5,7 Prozent bei den Jüngeren drin. Dieinformierten anschließend 1,84 Millionen Zuschauer, was Marktanteile von 8,8 respektive 6,8 Prozent zur Folge hatte. Das ZDF setzte auf das TV-Dramaund lockte damit 4,45 Millionen Zuschauer an – kein Programm sahen mehr. 0,45 Millionen davon stammten aus der jungen Zuseherschaft. Die Marktanteile beliefen sich auf 15,7 und 6,2 Prozent. Im Anschluss lief zunächst die Dokuund dann das. Die Sendungen verbuchten Reichweiten von 3,52 und 2,64 Millionen und Marktanteile von 14,0 und 12,3 Prozent bei allen und 5,9 und 6,9 Prozent bei den Jüngeren.Grandios lief es für VOX,unterhielt 2,36 Millionen Zuschauer, davon 1,12 Millionen aus der Zielgruppe. Mit Marktanteilen von 9,3 Prozent insgesamt und 17,3 Prozent bei den werberelevanten Sehern war man klarer Marktführer bei den Privatsendern.reihte sich mit deutlichem Abstand auf Platz zwei ein. 1,63 Millionen Zuschauer sorgten für Marktanteile von 6,0 und 10,9 Prozent. Rang drei ging an RTL, dasneu auflegte. Der Reboot ohne Peter Zwegat lockte 1,40 Millionen an, die Marktanteile landeten bei 5,1 und 9,1 Prozent.musste danach ins direkte Duell mit ARD und ZDF und ging kläglich unter. 0,88 Millionen Zuschauer sorgten für miese Werte von 4,1 beziehungsweise 6,5 Prozent.Kabel Eins erreichte mitWerte im Senderschnitt. 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bescherten dem Unterföhringer Sender eine Quote von 3,9 Prozent. 0,33 Millionen aus der Zielgruppe holten 5,0 Prozent. Eine-Doppelfolge sorgte bei RTLZWEI für annehmbare Zahlen, jeweils 0,73 Millionen schalteten ein. Auch die Reichweite in der Zielgruppe blieb mit 0,32 Millionen konstant. Die Marktanteile lagen bei 2,5 und 2,8 Prozent bei allen und 4,5 und 4,7 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben holte miteinmal mehr desaströse Quoten von 1,7 beziehungsweise 4,1 Prozent. Nur 0,48 Millionen schalten diesmal ein.sahen im Anschluss 0,25 Millionen, es wurden Marktanteile von 1,4 und 2,6 Prozent ausgewiesen.