RTLZWEI holt «Adam sucht Eva» im November zurück

TV-News

Im November treffen dann acht prominenten und acht nicht-prominente Kandidaten nackt aufeinander. RTLZWEI hat sechs Folgen für die Primetime angekündigt.

Dass der Privatsender RTLZWEI die einstige RTL-Dating-Showins Fernsehen zurückholen wird, ist schon länger bekannt. Vor zwei Jahren bestätigten Sender und Produktionsfirma Warner Bros. International Television Production Deutschland den Senderwechsel. Damals sagte René Jamm, Geschäftsführer Warner Bros.: „Wir sind sehr glücklich, dass unser Erfolgsformat «Adam sucht Eva» bei RTLZWEI ein neues Zuhause gefunden hat und freuen uns auf 2020." Denn eigentlich war die Ausstrahlung für das vergangene Jahr geplant, daraus wurde jedoch nichts. Im Juni kündigte man bei den Screenforce Days erneut das Format an. Nun nannte der selbsternannte Reality-Sender Nummer eins ein genaues Startdatum sowie weitere Details.Los geht es nun am Montag, den 15. November, um 20:15 Uhr, somit wechselt das Format nicht nur Sender, sondern auch von spät abends in die Primetime. Insgesamt sechs Folgen wurden angekündigt, die in einer Bucht in Griechenland produziert wurden. Darin treffen acht prominente und acht nichtprominente Kandidatinnen und Kandidaten aufeinander und haben so die Chance gänzlich nackt ihren Traumpartner kennen zu lernen. Doch Achtung – wer sich seinem Liebesglück zu sicher ist, läuft Gefahr, den Traumstrand Griechenlands verlassen zu müssen. In jeder Folge kommen neue „Adams" und „Evas" dazu, die die Gruppe gehörig aufmischen sollen.Teil der Sendung sind lustige Spiele, bei denen Mann und Frau sich besser kennen lernen sollen. Dabei warten einzigartige Preise auf die Paare. So öffnet der 7. Himmel zur Belohnung seine Pforten für das Gewinnerpaar, die dort eine Nacht zusammen verbringen dürfen.«Adam sucht Eva» ist nach der linearen Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.