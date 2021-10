«The Voice of Germany» bleibt weiterhin sehr gefragt

Quotennews

Gut lief es auch für das neue Format «Mälzer und Henssler liefern ab» bei VOX, wenn auch die Reichweite für den ersten Teil noch deutlich höher lag.



Einen neuen Staffelrekord in der Zielgruppe stellte am Donnerstag die fünfte Ausgabe vonauf. Hier bedeuteten 1,05 Millionen Umworbene eine hervorragende Quote von 16,7 Prozent. Auch auf dem Gesamtmarkt stand mit 2,38 Millionen Fernsehenden ein ausgezeichneter Wert von 9,0 Prozent auf dem Papier, der sich lediglich hinter der ersten Ausgabe in Sat.1 einreihen musste. Am gestrigen Abend hatte Sat.1 nun wieder die Chance mit den sechsten Blind-Auditions nachzuziehen.Zumindest auf dem Gesamtmarkt legte Sat.1 stark nach und übertraf den Wert vom Donnerstag mit 2,42 Millionen Zusehenden. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 8,2 Prozent. Das jüngere Publikum verkleinerte sich geringfügig auf 1,00 Millionen Neugierige. Für den Sender bedeutete dies eine starke Sehbeteiligung von 12,7 Prozent. Wie bereits in der Vorwoche profitierten zwei Ausgaben vonvom starken Vorlauf und überzeugte noch 0,84 und 0,40 Millionen Fernsehenden. Es wurden gute 6,2 sowie 5,4 Prozent Marktanteil gemessen. In der Zielgruppe sank die Quote von überdurchschnittlichen 8,1 auf passable 6,3 Prozent.Mitte September startete VOX unter dem Titeleine neue Kochshow, die sich mit 1,52 Millionen Zuschauern und hohen 6,1 Prozent Marktanteil recht erfolgreich zeigte. Auch bei den 0,76 Millionen Werberelevanten kam eine starke Quote von 11,1 Prozent zustande. Der Sender war überzeugt und kündigte bereits für 20222 eine Fortsetzung an. Die zweite Ausgabe folgte nun am gestrigen Abend mit 1,24 Millionen Interessenten. Der Marktanteil sank hier recht deutlich auf solide 4,7 Prozent. Die 0,66 Millionen Umworbenen lieferten mit hohen 9,3 Prozent weiterhin ein überzeugendes Ergebnis ab.