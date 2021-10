Bruce Darnell feiert ProSieben-Comeback im Advent

TV-News

14 Jahre nach seiner Tätigkeit als Model-Coach kehrt Bruce Darnell wieder zu ProSieben zurück – mit seiner eigenen Überraschungsshow.

Viel wurde über das Aus von Dieter Bohlen bei den RTL-Castingshows geschrieben worden, schließlich war der Pop-Titan Juror der ersten Stunde und hauptverantwortlich für den jahrelangen Erfolg der beiden Sendungen. Als die Nachricht im Frühjahr die Runde machte, fiel Bruce Darnell in der öffentlichen Wahrnehmung etwas hinten runter, obwohl er insgesamt elf Staffel, zuletzt acht am Stück Teil der Jury war. Während Bohlen ein wenig schmollte und noch immer kein TV-Projekt an Land gezogen hat, hielt der einstige «Germany’s Next Top Model»-Juror nicht die Füße still und ging auf Jobsuche und wurde recht schnell fündig. Denn schon im Juni kündigte ProSieben an, ohne jedoch nähere Details zu nennen.Nun lässt man sich etwas mehr in Karten blicken, denn am Montag bestätigte der Unterföhringer Sender, wann es zum Darnell-Comeback kommen wird. Demnach startet «Suprise! Die Bruce Darnell Show» am Donnerstag, den 2. Dezember, um 20:15 Uhr. Die von i&u TV produzierte Sendung wird immer donnerstags in der Adventszeit zu sehen sein, also viermal.Wie der Titel der Sendung schon sagt, sind Überraschungen das zentrale Element der Sendung, weswegen die inhaltliche Beschreibung vage ausfällt. Nach einzigartigen Inszenierungen und ohne die geringste Ahnung stehen einige Überraschungs-Gäste plötzlich im Studio vor Bruce Darnell – begleitet von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat. Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Was genau verrät der Sender natürlich noch nicht, es soll eine Überraschung bleiben. Nur eines verspricht man: Bruce Darnell werde seinen Gästen unvergessliche Momente schenken.„Nach 14 Jahren komme ich wieder nach Hause zu ProSieben , es wird magisch", verspricht Bruce Darnell und fügt an: „Ich freue mich riesig auf meine erste neue Show und darauf, etwas Gutes zu tun. Eine tolle, neue Herausforderung. Nichts ahnende Menschen werden plötzlich Teil meiner Show. Auf sie wartet eine Mega-Überraschung, es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig. Dazu unterstützt mich Viviane Geppert. Die wunderschöne Moderatorin bringt an meiner Seite Glamour in die Show."