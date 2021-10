Wenn Äpfel nach oben fliegen

Hingeschaut

«MaiThink X»: Quotenmeter-Redakteur teilt seine Eindrücke der neuen ZDFneo-Show mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim.

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim liebt Eichhörnchen und Naturdokus. Doch es sei Zeit für knallharten wissenschaftlichen Konsens! Warum Wissenschaft keine Demokratie ist und was das mit Julian Reichelt zu tun hat, den Ex-Chef der ‚Bild‘? Nun gut, wer mit solchen leicht wirren Anheizern die erste, neue Show beginnt, muss anscheinend Anspruchsfernsehen planen.startete am Sonntagabend. Die Show: Das bedeutet ein tatsächlich klatschendes und lachendes Publikum und 27 Minuten und 42 Sekunden zum Auftakt. Die Macher vom «Neo Magazin Royale» haben sich da mal was ausgedacht. Comedy unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Aufklärung. Aber dann das: Da geht´s um Hundescheiße, Fürze des Partners oder um Klobrillen, an denen man (frau) leckt.Virologen verbieten Letzteres – dazu sieht man Videos aus dem Internet, ebenso Einspieler mit einer Armin-Laschet-Rede oder einer von Robert Habeck. Der eine wohl beliebt wie eine Klobrille, der andere bald Bundesminister. Sie kommen in «MaiThink X – Die Show» zu Wort, ebenso in Einspielern Ranga Yogeshwar, Horst Lichter oder Lutz van der Horst.Es wird kein Trockeneis in Wasser geschmissen, Elefanten-Zahnpaste hergestellt – nein: Wissenschaftlerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim verspricht viele Fachbegriffe, schimpft dann aber über Scooter-Texte und Christian Lindner, lässt einen Apfel nach oben fliegen und belegt damit, dass wissenschaftlich begründete Vermutungen nicht immer stimmen müssen. Brüller!Zwischen der Erklärung des Social Desirability Bias Effekts und der randomisierten kontrollierten Studie geht´s um Männer, die angeblich 34 Mal am Tag an Sex denken. Logisch, dass nach erst wenigen Minuten der Show ein Mann im Publikum herhalten muss für einen Lacher.Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist Chemikerin und stammt aus der selben Stadt – Heppenheim – wie Formel-1-Pilot Sebastian Vettel. Der startete ja auch mal mit einem Irrsinnstempo durch und fällt inzwischen nur noch durch Hinterherfahren auf.«MaiThinkX – Die Show» wird es auch vorübergehend nicht an die Pole Position schaffen. Ist auch nicht das Ziel beim Nischenfernsehen ZDFneo . Eine halbe Stunde pro Show ist zumindest nicht langatmig. Aber richtig witzig? Neu, innovativ, erfrischend? War zumindest Folge eins nicht!Merke: Wer in knapp 30 Minuten zu viel Anspruch an unterhaltenden Humor steckt, will vielleicht vom Guten ein bisschen zu viel. So richtig lustig war das (noch) nicht. Und die versprochene relevante Wissenschaftsvermittlung kratzte immer nur (bewusst?) an der Oberfläche.Ob Fernsehen dieser Art die Jugend dauerhaft an das ZDF binden kann? So richtig daran glauben mag man nicht. Beim Live-Publikum jedenfalls fielen die gequälten Lächler auf, auch wenn´s am Ende braven Applaus gab.