An Ugly Truth: Facebook wird ungemütlich

US-Fernsehen

Der Medienkonzern möchte sich bei der TV-Adaption rechtlich mit der Produktionsfirma anlegen.

Die Produktionsfirma Anonymous Content arbeitet derzeit an der Serie, die auf dem Buch „An Ugly Truth“ der ‚New York Times‘-Reporterinnen Shera Frankel und Cecilia Kang basiert. Facebook teilte mit, dass die Produktionsfirma „rücksichtlos“ sei und mit „falschen und diffamierenden“ Aussagen arbeite.In einem juristischen Schreiben, das am Montag verschickt wurde, mahnt der hochrangige Anwalt Mathew Rosengart, der Facebook vertritt, Anonymous Content in einer E-Mail an CEO Dawn Olmstead ab."Facebook erkennt offensichtlich an, dass es sich um eine Person des öffentlichen Lebens handelt und hat großen Respekt vor dem Ersten Verfassungszusatz und dem Recht von Journalisten und Film- oder Fernsehproduzenten, Geschichten über sie zu veröffentlichen", heißt es in dem Brief, der dem US-Branchendienst ‚Variety‘ vorliegt, auszugsweise. "Der erste Verfassungszusatz schützt keine wissentlich falschen Aussagen oder Darstellungen – oder solche, die mit rücksichtsloser Missachtung der Wahrheit gemacht werden – auch nicht über öffentliche Personen."In dem Schreiben heißt es, dass Facebook eine Zusammenarbeit mit Anonymous Content in Erwägung ziehen könnte, um sicherzustellen, dass das Fernsehprojekt akkurat und wahrheitsgetreu" ist. Allerdings heißt es darin, dass das Buch Facebook und seine Führungskräfte in ein falsches Licht" rückt und damit gegen das kalifornische Recht verstößt, so dass Facebook rechtliche Schritte einleiten wird, sollte das Drehbuch die falschen Aussagen, Charakterisierungen und Implikationen" des Buches wiedergeben.