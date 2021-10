«Grenzgänger»: Nachschub für RTL-Fiction-Offensive

TV-News

Die ndF hat für RTL den 90-minütigen Thriller «Grenzgänger – Mord in den Alpen» produziert, für den in der vergangenen Woche die letzte Klappe fiel.

Vergangene Woche fiel in Innsbruck die letzte Klappe für den neuen RTL-Thriller, dessen Ausstrahlung für das kommende Jahr geplant ist. Mit Jochen Matschke («München Mord», «SOKO München») und Peter Fieseler («Großstadtrevier», «Wilsberg») standen zwei erfahrene Schauspieler vor der Kamera, die vor allem für das öffentlich-rechtliche Fernsehen tätig waren. Sie verkörpern die ungleiche Brüder Tom und Sebastian Falk, die beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei arbeiten.Unterstützung in ihren ganz eigenen Ermittlungen erhalten sie von Helikopter-Pilotin Nina Thal, gespielt von Agnes Decker («Kommissarin Lucas», «Das Traumschiff»). Hendrik Heutmann («Babylon Berlin», «8 Zeugen») alias Moritz „Polle“ Pollard hilft dem Team mit seiner Erfahrung als Ex-Gebirgsjäger. Alissa Jung («Das Menschenmögliche», «Ihr Name war Maria») ist als Sophie Brandner, der Staatsanwältin und Ex-Frau von Sebastian Falk zu sehen. Sinha Melina Gierke («23 Morde», «SOKO Köln») spielt Jule Ertl, die Schwester von Toms ermordeter Freundin.«Grenzgänger – Mord in den Alpen» ist eine Produktion der ndF neue deutsche Filmgesellschaft. Produzent ist Rainer Wemcken, Producerin ist Charlotte Groth. Nach dem Drehbuch von Timo Berndt führt führt Ralph Polinski Regie. Executive Producer seitens RTL ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Darum geht es: Tom Falk (Matschke), Hauptkommissar in einer Sondereinheit der Innsbrucker Polizei, hat es zu seiner Aufgabe gemacht, den sogenannten „Armbrust-Mörder“ zu finden und den Tod seiner geliebten Paula zu rächen. Seine halsbrecherische Vorgehensweise verstößt dabei nicht nur gegen jedes polizeiliche Protokoll, sie bringt auch ihn selbst in Lebensgefahr – und seinen Bruder Sebastian (Fieseler) zur Verzweiflung. Denn auch dieser ist als Leiter der Sondereinheit auf der Suche nach dem Serienmörder, der seine Opfer wie Wild zunächst durch die Berge jagt und schließlich mit einer Armbrust erschießt. Als Tom bei einem Undercover-Einsatz im Drogenmilieu erfährt, dass zeitgleich seine Kollegen dem Täter auf den Fersen sind, zögert er nicht lange und stürzt sich ohne Rücksicht auf Verluste in den laufenden Polizeieinsatz. Die Situation am Berg eskaliert und der Mörder kommt dabei augenscheinlich ums Leben. Doch dann rückt eine neue Spur den Fall in ein anderes Licht.