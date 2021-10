«Alarm für Cobra 11»: Fortsetzung als 90-Minüter

TV-News

Totgeglaubte leben länger: Henning Tewes verkündete in einem Interview, die Fortsetzung der Action-Serie mit Erdoğan Atalay und Pia Stutzenstein.

Als RTL die neue Staffel der langjährigen Serieankündigte, sprach noch selbst von der „vorerst letzten Staffel“. An drei Donnerstagen versendete der Kölner Sender acht Folgen der runderneuerten Action-Serie mit Erdoğan Atalay, dem seit 2020 erstmals mit Pia Stutzenstein eine Frau als Kollegin an die Seite gestellt wurde. Der Quotenerfolg blieb ebenso aus, ähnlich wie im Vorjahr, als nur die ersten Episoden gute Werte verbuchten. Im Schnitt verfolgten 1,38 Millionen Fernsehzuschauer die diesjährigen Episoden, was einen akzeptablen Marktanteil von 6,2 Prozent zur Folge hatte. 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierten einen Marktanteil von wenig famosen 10,3 Prozent.Kaum jemand rechnete mit einer Fortsetzung der Serie. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt! Denn wie Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television, in einem Interview mit dem ‚Redaktionsnetzwerk Deutschland‘ nun verkündete, ist für die Cobra noch lange nicht Schluss. Man plane die Serie als 90-Minüter fortzusetzen. Damit verfährt man ähnlich wie bei der erst am Montag angekündigten Neuauflage von «Balko Teneriffa», das man ebenfalls als 90-minütige Filmreihe ins Programm zurückholen möchte.Dies passt sehr gut ins Programmschema von RTL , schließlich hat sich das Sendekonzept in der Primetime seit August etwas verändert. Durch die Ausstrahlung von «RTL Direkt» um 22:15 Uhr ergibt es Sinn, einen Film zu zeigen, statt zweier Serien, die ohnehin nicht gut gelaufen waren. Einstige Erfolgshits wie «Sankt Maik» oder «Magda macht das schon!» wurden abgesetzt. Zudem zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren Krimireihen, dass 90-Minüter überaus gut funktionieren können.RTL hat derweil via Twitter bestätigt, dass die beiden Hauptdarsteller Erdoğan Atalay und Pia Stutzenstein weiterhin an Bord bleiben werden. Wann es neue Episoden geben wird, steht noch nicht fest. Fakt ist, RTL verstärkt seinen Fokus auf eigenproduzierte Ware.