RTL beleuchtet Vermisstenfall Rebecca Reusch

Vor mehr als zweieinhalb Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca spurlos aus einer Wohnung in Berlin. Der Fall ist noch immer ungelöst. RTL möchte nun den neuesten Hinweisen nachgehen.

Für Donnerstag, 2. Dezember, hat RTL ein weiteres RTL-Spezial angekündigt, das sich mit dem Vermisstenfall der 15-jährigen Rebecca Reusch befasst, die am 18. Februar 2019 spurlos dem Haus ihrer Schwester in Berlin verschwand. Der Fall ist bis heute ungeklärt, Rebeccas Schwager wird zwar verdächtig, doch die Beweislage ist undurchsichtig und voller Widersprüche. Rebeccas Familie ist zudem von dessen Unschuld überzeugt. RTL möchte nun den neuesten Entwicklungen nachgehen und die aktuellsten Hinweise einordnen.In der Sondersendungspricht Moderatorin Nazan Eckes daher exklusiv mit Rebeccas Eltern sowie ihrer Schwester. Im Gespräch soll es über die Gründe gehen, warum die Familie weiterhin an ihrer Geschichte festhält sowie darum, woher sie die Kraft nimmt, die Hoffnung nicht aufzugeben.Bereits ab dem 18. November widmet sich die gleichnamige dreiteilige True-Crime-Dokumentation auf RTL+ (bis 4. November TVNow) ebenfalls dem Thema. Darin werden die Besonderheiten des Vermisstenfalls aufgegriffen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Familie Reusch gewährt bisher nie gezeigte Einblicke in ihr Seelenleben und schaut auf die emotionalen Geschehnisse der letzten Monate zurück. Außerdem ist ein Ermittler Teil der Dokumentation, der die aktuelle Lage des Vermisstenfalls professionell bewertet. Neben ihm kommt ein Profiler zu Wort, der eine die bisherigen Ermittlungsergebnisse analysieren soll.