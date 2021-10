Twitter gewinnt über fünf Millionen Nutzer

Wirtschaft

Außerdem steigerte das Unternehmen den Umsatz von 37 Prozent.

Der Kurznachrichtendienst Twitter überraschte am Dienstag mit fantastischen Finanzzahlen. Obwohl durch Apple immer mehr Werbetracking verboten wird, legte das Unternehmen im dritten Quartal 2021 um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Twitter erwirtschaftete 1,28 Milliarden US-Dollar. Allein in den Vereinigten Staaten von Amerika stieg das Ergebnis um 45 Prozent auf 742 Millionen US-Dollar.Bei den Nutzern legte Twitter um fünf Millionen zu, das ist ein Plus von fünf Prozent. Dennoch kostet das Wachstum viel Geld: Der Nettoverlust lag nun bei 537 Millionen US-Dollar. Darin enthalten sind 766 Millionen US-Dollar, die man aufgrund einer Sammelklage eingesammelt hat."Ich bin stolz auf unsere Ergebnisse im dritten Quartal", sagte Twitter-Chef Jack Dorsey in einer Erklärung. "Wir verbessern die Personalisierung, erleichtern die Konversation, liefern relevante Nachrichten und finden neue Wege, um Menschen zu helfen, auf Twitter Geld zu verdienen."