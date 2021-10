2,36 Millionen sehen «Die Höhle der Löwen»-Jubiläum

Quotennews

In absoluten Zahlen war es die zweitbeste Folge der Herbst-Staffel.

Die Löwen sind nicht nur die Könige der Tiere, sondern auch die Könige von TV-Sender VOX . Kein Format schreibt Woche für Woche so gute Zahlen wie die Gründershow. Seit 2014 strahlt der Kölner Sender das Erfolgsformat aus, nun feierte die Sendung ihre 100. Ausgabe. Gleichzeitig bedeutete die Folge auch den Abschluss der zehnten Staffel, die äußerst erfolgreich verlief und von Rekord zu Rekord schwang.An diesem Montag waren die Werte einmal mehr sagenhaft, 2,36 Millionen Zuschauer wollten den Staffelabschluss sehen. 1,12 Millionen davon stammten aus der klassischen Zielgruppe der werberelevanten Seher. Die Marktanteile lagen diesmal bei fantastischen 9,3 Prozent insgesamt – Rekordwert für die Herbstrunde – und sagenhaften 17,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Vor allem in der Zielgruppe zeigte sich «Die Höhle der Löwen» in dieser Staffel besonders stabil und auf einem herausragenden Niveau. In den vergangenen vier Wochen übersprang man stets die 17-Prozent-Hürde, einmal gar die 18 Prozent, und das obwohl RTL ein Spiel der Nationalmannschaft übertrug. Wenig überraschend: Mit 17,3 Prozent war man an diesem Montag klarer Marktführer in der Primetime. Außerdem verbuchte kein privates Programm mehr Zuschauer als die Gründershow.Weitaus weniger erfolgreich lief der Nachmittag für den Sender mit der roten Kugel.meldete sich aus Braunschweig. Die Show mit Guido Maria Kretschmer verfolgten ab 15:00 Uhr 0,36 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen mit 0,09 Millionen mäßige 5,0 Prozent Marktanteil zu Buche. Zwei Folgensorgten im Anschluss für 4,6 und 5,8 Prozent. Die Reichweiten lagen bei 0,40 und 0,74 Millionen. Letzteres ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum mit 5,3 Prozent über den Senderschnitt springen.undlagen anschließend wieder darunter.