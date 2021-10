«Lupin»-Star arbeitet an seinem Leinwand-Comeback

Kino-News

In Zusammenarbeit mit Gaumont soll «Father & Soldier» realisiert werden.

Schon bald können die «Lupin»-Fans Omar Sy wieder auf der großen Leinwand sehen, denn der Schauspieler will mit der Produktionsfirma Gaumont den Action-Thrillerdrehen. Der Film handelt von Afrikas vergessenen Kriegshelden. Der Film wird derzeit in Frankreich gedreht und steht unter der Regie von Mathieu Vadepied.Die Geschichte beginnt während des Ersten Weltkriegs, im Jahr 1917, in der französischen Kolonie Senegal. Sy spielt die Rolle von Bakary, einem Vater, der sich zur Armee meldet, um seinem 17-jährigen Sohn Thierno beizustehen, der gegen seinen Willen rekrutiert wurde. Gemeinsam müssen Vater und Sohn im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben in Frankreich kämpfen. Thierno ist bereit, sein Leben zu opfern, um für Frankreich zu kämpfen, ein Land, von dem er nur wenig weiß. Sein Vater macht sich derweil auf den Weg, um ihn um jeden Preis zu schützen."Dieser Film entsteht zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich den Drang verspüre, die Kulturen und die Geschichte zweier Länder zu verbinden, in denen ich aufgewachsen bin - als Produzent, an der Seite von Unité und als Schauspieler -, um diese verdienstvollen Männer zu ehren", so Sy.