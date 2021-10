RTL verbannt «Ninja Warrior Germany Kids» auf den Vormittag

Quotennews

Am Vorabend hatte das beliebte Sportformat mit Kinderbesetzung nicht für den erhofften Erfolg gesorgt.



In den vergangenen beiden Wochen sendete RTL am Sonntag jeweils zwei Folgen von, zunächst um 17.30 Uhr und später um 19.05 Uhr. Doch die Zuschauerzahlen blieben niedrig. Der Marktanteil bewegte sich auf dem Gesamtmarkt im Bereich von schwachen 4,0 bis 4,7 Prozent. Mit mauen Quoten von 5,8 bis 7,7 Prozent sah es auch in der Zielgruppe nicht besser aus. Also handelte der Sender bei den beiden Halbfinalausgaben und schob diese nun auf 9.20 Uhr und 10.40 Uhr.Am Morgen lag die Zuschauerzahl nun bei zunächst 0,42 und im Anschluss 0,47 Millionen. Tatsächlich stiegen die Marktanteile leicht an und lagen nun bei mauen Werten von 5,5 sowie 5,0 Prozent. Das jüngere Publikum bestand jeweils aus 0,12 Millionen Interessenten. Hier befanden sich die Quoten von 6,1 sowie 5,1 Prozent weiterhin auf niedrigem Niveau. Sat.1 zeigte am Vorabend eine neue Dokumentation mit dem Titel, für die sich 0,89 Millionen Fernsehende interessierten. Dies hatte einen mäßigen Marktanteil von 4,0 Prozent zur Folge. Die 0,38 Millionen Umworbenen sicherten sich solide 7,6 Prozent.Die Wintersportsaison hat begonnen und so zeigte Das Erste an diesem Sonntag den Riesenslalom der Herren beimab 13.15 Uhr. Hierfür interessierten sich jedoch lediglich 0,78 Millionen Sportbegeisterte sowie 0,12 Millionen aus der jüngeren Gruppe. Das Resultat waren maue Werte von 6,6 sowie 3,8 Prozent. Es folgte die Zusammenfassung desaus Chur in der Schweiz. Das Interesse sank auf 0,57 Millionen Zuschauer und der Marktanteil fiel auf ernüchternde 4,9 Prozent. Auch die 3,1 Prozent Marktanteil bei den 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren ausbaufähig.