Drei Filme - Eine Primetime

Am Samstagabend gingen drei Spielfilme in die Primetime und einer setzte sich mit Abstand durch. Die Primetime-Film-Krone muss vergeben werden!

Spielfilme zum Samstagabend gehören zur TV-Planung wie ausgesuchte Snacks und kalte Getränke. Gestern bildete Sat.1 VOX und RTLZWEI das Teilnehmerfeld der Primetime-Film-Krone. Der Gründwald-Sender lieferte miteinen Psychothriller mit Leonardo di Caprio ab, VOX bespielte den Abend mitund der Bällchensender entschied sich für Endzeit-Stimmung und. Außerdem muss an der Stelle >>Die Vorsehung>> (Sat.1) und(VOX) erwähnt werden, doch dazu später mehr.Von hinten aufgerollt belegt den letzten Platz RTLZWEI mit «Shutter Island». Diesen Film wollten lediglich 0,45 Millionen Zuschauer sehen, wodurch sich der Marktanteil auf 1,7 Prozent einstellte. In der klassischen Zielgruppe bewegte sich der Film kaum erfolgreicher bei 3,0 Prozent Marktanteil und 0,2 Millionen Zuschauern. Bereits mit leichtem Abstand auf Platz zwei präsentiert sich «The Las Full Measure» bei VOX. Die rote Kugel erreichte in der Primetime 0,57 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Bei der Zielgruppe fiel der Streifen komplett durch und so schalteten nur 0,17 Millionen Zuschauer ein, die einen Marktanteil von 2,6 Prozent mitbrachten. Jetzt wird es zudem kurios, denn dieser zweite Platz ist eigentlich ein dritter!Wie das? Naja, im Anschluss an den Primetime-Film zeigte VOX die Wiederholung des Freitags-Spielfilm «The Expandables». Und eben diese Wiederholung erspielte sich ab 22:35 Uhr in allen Kategorien bessere Werte als der Primetime-Film. Insgesamt wollten den Streifen 0,58 Millionen Zuschauer sehen und in der Zielgruppe konnte sich VOX auf einmal über 0,24 Millionen Fernsehende freuen. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 3,2 Prozent und 4,8 Prozent am Markt der Zielgruppe. Nach diesem kuriosen VOX-Abend machte jedoch Sat.1 mit «San Andreas» einen deutlichen Sieg klar. Der Streifen mit Dwayne Johnson erreichte mit 1,41 Millionen Zuschauern beinah so viel «Das Supertalent» (1,47 Millionen) bei RTL . Der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent, während 0,52 Millionen Zielgruppen-Zuschauer für einen entsprechenden Anteil von 7,9 Prozent sorgten.