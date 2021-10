«The Masked Singer» dominiert den Samstagabend weiter

Quotennews

Auch in Woche zwei ist «The Masked Singer» das Maß der Dinge bei den privaten Sendern! RTL stabilisiert sich jedoch etwas.

Bereits zum Start der neuen Staffel vonvergangenen Samstag war klar, dass RTL gehörig zu kämpfen hat. Die Maskierten der roten Sieben sicherten sich zum Start 2,97 Millionen Zuschauer und ließen damit nicht ansatzweise Raum für Diskussionen, wer an diesem Abend das erfolgreichste private Format wird. Neben der Gesamtreichweite ging RTL vor allem in der Zielgruppe unter. Hier sicherte sichim Anschluss an die ProSieben-Primetime ab 23:35 Uhr noch 0,63 Millionen Zuschauer.in der Primetime bei RTL erreichte nur 0,44 Millionen. Ein Armutszeugnis.Doch eine Woche später können sind die Karte neu gemischt und die Quoten müssen neu gemessen werden. Leider, für RTL änderte sich rein gar nichts. ProSieben erspielte sich mit Ausgabe zwei erneut starke 2,79 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen absolut dominanten Marktanteil von 10,7 Prozent, dominant natürlich im Sinne der privaten Sender. Beim «Supertalent» spielte sich Folge vier vor 1,47 Millionen Zuschauern insgesamt ab, wodurch der Sender bei einem Marktanteil von 5,4 Prozent landete. Immerhin, so muss man es sagen, ein kleiner Aufwind nach der Leistung letzte Woche.Letzte Chance für RTL war gestern also ein gutes Ergebnis in der klassischen Zielgruppe. Doch die 14- bis 49-Jährigen ließen den Sender aus Köln im Stich und es schalteten lediglich 0,6 Millionen aus der entsprechenden Altersgruppe die Primetime ein. ProSieben hingegen konnte sich getrost auf 1,57 Millionen Zuschauer verlassen und streicht so starke 24,1 Prozent Marktanteil ein. Bei RTL stehen am Ende immerhin solide 9,0 Prozent Anteil am entsprechenden Markt und erneut die Frage, wie das so weitergehen soll.