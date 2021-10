Primetime-Check

Geht auch die zweite Runde «Supertalent» gegen «Masked Singer» an ProSieben oder erholt sich RTL? Und was machen die öffentlich rechtlichen Sender? Wer setzte sich gestern Abend durch?

Das Erste griff am gestrigen Samstagabend auf die Schlager-Showzurück. Die Show zog 5,26 Millionen Menschen zum Ersten und brachte dem Sender einen Marktanteil von insgesamt 20,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reicht es mit 0,74 Millionen Zuschauern für 11,4 Prozent des entsprechenden Marktes. Das Zweite sendete hingegen miteinen TV-Krimi zum Samstagabend. Das Programm zog 6,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Zweiten und konnte 0,54 Millionen jüngere Zuschauer mobilisieren. In Marktanteilen gesprochen, reichte es für das ZDF zu 24,3 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und zu 8,4 Prozent am Markt der Jüngeren.Bei RTL ging es mitweiter, womit sich der Sender 1,47 Millionen Zuschauer und 0,59 Millionen Umworbene sicherte. Die Marktanteile lagen demnach bei 5,4 Prozent am Gesamtmarkt und 9,0 Prozent am Zielgruppenmarkt. Zudem schickte ProSieben eine neue Folgean den Start. Das Gesangs-Format konnte insgesamt 2,79 Millionen Zuschauer am Samstagabend begeistern. Hiervon ließen sich 1,56 Millionen Zuschauer der klassischen Zielgruppe zusprechen, wodurch sich ein Marktanteil von 24,1 Prozent ergab. Insgesamt erreichte ProSieben mit der Show einen Marktanteil von 10,7 Prozent. Die restlichen Sender hielten sich für den Samstagabend Spielfilme bereit, bis auf Kabel Eins, wolief. Die Serie generierte 0,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,14 Millionen der klassischen Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Mit diesen Zahlen erreichte Kabel Eins 1,6 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und 2,3 Prozent am Zielgruppenmarkt.VOX sendete das Dramaund gewann so 0,57 Millionen Zuschauer für sich. Aus der Zielgruppe waren hier 0,17 Millionen Zuschauer vertreten, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 2,6 Prozent ergab. Insgesamt erspielte sich der Sender 2,1 Prozent Marktanteil. RTLZWEI sendete den Psychothrillerab 20:15 Uhr. Damit sicherte sich der Grünwald-Sender 0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,2 Millionen Umworbene. So reicht es zu 1,7 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,0 Prozent am Markt der Zielgruppe. Sat.1 schickte zu guter Letztins Primetime-Rennen und ergatterte so 1,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Endzeit-Streifen erreichte in der Zielgruppe 0,52 Millionen Zuschauer und schließlich einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Insgesamt reichte es für den Bällchensender zu 5,2Prozent Anteil am TV-Markt.