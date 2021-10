Die beste Lösung für den 17-Uhr-Sendeplatz bei RTLZWEI sind Wiederholungen

Wochenquotencheck

Mit alten Folgen von «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?» lief es auf einmal wieder, nachdem zwei neue Formate auf ganzer Linie gescheitert waren.



Der 17-Uhr-Sendeplatz bei RTLZWEI war in den vergangenen Wochen das Sorgenkind des Senders. Ende September gab man der YouTuber-Soap «Echt Fame» eine Chance, doch die Quoten lagen durchgängig im roten Bereich, so dass die Ausstrahlung frühzeitig abgebrochen wurde. Auch die Soap «Waidendorf» brachte nicht den gewünschten Erfolg mit sich. Für neue Hoffnung soll nun ab kommender Woche die Datingshow «Let's Love – Eine Hütte voll Liebe» mit Jana Ina Zarrella sorgen. Doch bis dahin überbrückte der Sender diese Woche mit Wiederholungen.Am Montag startete RTLZWEI ab 17 Uhr mit einer alten Folge von. In dem Format klingen Reporter an fremden Haustüren, um sich ein Bild davon zu machen, wie die Menschen in Deutschland leben und was sie von den aktuellen Entwicklungen im Land halten. Für die Doku schalteten lediglich 0,10 Millionen Fernsehende ein, so dass der Marktanteil bei mickrigen 0,8 Prozent hängenblieb. Eine ernüchternde Quote von 2,3 Prozent war das Resultat bei den 0,06 Millionen Umworbenen.Ab Dienstag wiederholte der Sender Folgen der Dokureihe. Bereits am ersten Tag der Ausstrahlung ließ sich beobachten, wie die Reichweite langsam auf 0,18 Millionen Menschen wuchs und sich auch der Marktanteil auf niedrige 1,2 Prozent verbesserte. Die 0,11 Millionen Jüngeren standen mit einem annehmbaren Marktanteil von 4,0 Prozent ebenfalls deutlich besser da. Zum Mittwoch hin schalteten schon 0,26 Millionen ein, so dass nun mäßige 1,9 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Die Sehbeteiligung bei den 0,12 Millionen Werberelevanten lag bei einem soliden Wert von 4,7 Prozent.Am Donnerstag wuchs das Publikum nicht weiter, sondern ging leicht auf 0,25 Millionen Menschen zurück. Dies hatte einen mauen Marktanteil von 1,7 Prozent zur Folge. Die 0,15 Millionen wuchteten sich erstmals wieder über den Senderschnitt und kamen auf eine hohe Quote von 5,6 Prozent. Zum Ende der Woche stieg die Reichweite auf den Höchstwert von 0,31 Millionen Fernsehenden. Nun erzielte der Sender einen annehmbaren Wert von 2,2 Prozent. Die 0,13 Millionen sicherten sich einen guten Marktanteil von 5,5 Prozent.Nach einer kurzen Anlaufphase erzielte RTLZWEI mit Wiederholungen vor allem in der Zielgruppe wieder Werte im grünen Bereich. Auch auf dem Gesamtmarkt war ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Die Quoten lagen mit diesen alten Episoden meilenweit vor den Ergebnissen im vergangenen Monat, als man oft nicht einmal einen Prozentpunkt überbieten konnte. All die Mühe um neue Programme erscheint überflüssig, wenn es mit Folgen, die bereits unzählige Male gesendet wurden, so viel besser läuft. Nun bliebt abzuwarten, ob zumindest «Let's Love» in der folgenden Woche für den dringend benötigten Erfolg sorgt.