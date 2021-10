Jesse Spencer verlässt «Chicago Fire»

US-Fernsehen

Der Schauspieler war in über 200 Episoden zu sehen.

Knapp zehn Jahre lang war Jesse Spencer in der Drama-Seriezu sehen, nun nahm der australische Schauspieler seinen Hut. In der 200. Folge steigt der von ihm verkörperte Charakter Matthew Casey aus. Der ausführende Produzent von «Chicago Fire», Derek Haas, sprach am Montag vor der Premiere der Folge mit der Presse, um Spencers Ausstieg zu bestätigen.Er sagte, dass er "bittersüße Gefühle – oder einfach nur bittere Gefühle" über den Abschied des Schauspielers aus der Serie habe. Haas bedankte sich bei Spencer für "jahrelange unglaubliche Freundschaft und Leistung und Schauspielerei und dafür, dass er die Serie glaubwürdig gemacht hat", und räumte ein, dass er persönlich die Folge zwar gut fand, sie aber sehr schwierig zu schreiben war. Die letzte Schauspielerin, die «Chicago Fire» verließ, war Annie Ilonzeh, die in den Staffeln sieben und acht die Sanitäterin Emily Foster darstellte."Ich hasse es, die Show zu verlassen, weil ich sie liebe, aber wenn die Zeit kommt, dann kommt sie", sagte Spencer. "Wir alle hatten das Gefühl, dass alles, was über die ersten 13 Episoden hinausgeht, ein Bonus ist", sagte Haas. "Ich habe das Gefühl, dass wir schon lange auf Zeit spielen, und natürlich wollte ich Jesse überreden, zu bleiben und zurückzukommen und all die Dinge so lange wie möglich zu tun, aber ich war sehr froh, dass er uns fünf weitere Episoden gegeben hat, anstatt einfach am Ende der [letzten] Staffel zu gehen, was uns in die Lage versetzt hat, einen Handlungsstrang aus Staffel eins wieder aufzunehmen – die Darden-Jungs zurückzubringen."