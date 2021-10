«Veep»-Star Timothy Simons geht zu Hulu

US-Fernsehen

Dort wird der Schauspieler an einer True-Crime-Serie mitwirken.

Der aus der HBO-Comedy-Serie bekannte Timothy Simons hat einen Kontrakt unterzeichnet, dass er bei der True-Crime-Seriemitwirken kann. Das Format handelt von der Ermordung der Candy Montgomery. Die Serie erzählt die wahre Geschichte von Candy Montgomery, einer Hausfrau in Silicon Prairie, Texas, die 1980 ihre beste Freundin Betty Gore mit einer Axt ermordete.Jessica Biel ist für die Rolle der Montgomery vorgesehen, während Melanie Lynskey Betty Gore spielen wird. Simons wird Pat Montgomery spielen, Candys Ehemann und einen brillanten Ingenieur. Vor kurzem wurde außerdem bekannt gegeben, dass Pablo Schreiber die Rolle von Alan Gore, Bettys Ehemann, übernehmen wird.Simons ist vor allem durch seine Rolle in der erfolgreichen und mit dem Emmy ausgezeichneten HBO-Comedyserie «Veep» bekannt, in der er während der gesamten sieben Staffeln an der Seite von Julia Louis-Dreyfus, Tony Hale und Anna Chlumsky spielte.