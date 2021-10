Zwei neue Staffeln für «Mythic Quest»

US-Fernsehen

Die Serie von Apple geht schon bald in die Verlängerung.

Der Streamingdienst von Apple hat die Serieum die Staffeln drei und vier verlängert. Die Comedy-Serie wurde von Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz entwickelt. McElhenney spielt auch die Rolle von Ian Grimm, dem kreativen Leiter des größten Massen Multiplayer Online Roleplaying Games der Geschichte.Neben McElhenney spielen F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis und David Hornsby. Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, Humphrey Ker, Chris Naoki Lee und Jonathan Wiggs treten ebenfalls in der Serie auf. Das Autorenzimmer für Staffel drei soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Hinter der Serie stecken Lionsgate Television, 3 Arts Entertainment und Ubisoft Film and Television.Die Serie debütierte im Februar 2020 auf dem Apple-Streaming-Dienst, die zweite Staffel wurde zwischen Mai und Juni 2021 ausgestrahlt. "Genau wie Kritiker und Zuschauer auf der ganzen Welt haben wir uns in den scharfen Schreibstil von Rob und seinem Team verliebt und in die herzensguten, sympathischen Charaktere, die die Welt von «Mythic Quest» ausmachen", sagt Matt Cherniss, Programmchef von AppleTV+. "Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Zuschauer in den kommenden Staffeln dieser brillanten Arbeitsplatz-Comedy erwartet."