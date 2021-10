«Lena Lorenz»: Passables Comeback

Quotennews

Im Anschluss an das «heute-journal» wollten 2,92 Millionen Zuschauer den Talk mit Maybrit Illner nicht verpassen. Diese hatte unter anderem Annalena Baerbock und Christian Lindner zu Gast.

Judith Hoersch ist wieder. Die letzte neue Episode der Serie wurde im April 2020 ausgestrahlt, seither mussten sich die Fans gedulden. Das ZDF strahlt allerdings in den nächsten vier Wochen jeweils eine neue Geschichte aus. Den Anfang macht die Folge „Eltern für mein Kind“, die Iris Kobler verfasst hat und bei der Britta Keils Regie führte.Die Serie um die Hebamme Lena und ihren Mann Quirin, verkörpert von Jens Atzorn, erreichte am Donnerstag 4,42 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die letzte neue Folge, gesendet am 16. April 2020, unterhielt während des ersten Lockdowns 5,48 Millionen Zuschauer. Die neue Ausgabe erzielte einen Marktanteil von starken 15,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte das Format oftmals nur mittelmäßige Werte, dieses Mal fuhr man gute 0,56 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil bei den jungen Leuten belief sich dieses Mal auf weit überdurchschnittliche 8,4 Prozent.Beitalkten unter anderem Grünen-Parteivorsitzende Annalena Baerbock, FDP-Parteivorsitzender Christian Lindner und Norbert Röttgen (CDU) über das Thema „Kleinster Nenner, großer Wurf – Ampel unbezahlbar?“. Die Talkshow erreichte in dieser Woche 2,92 Millionen Zuschauer und setzte den Höhenflug der vergangenen Wochen fort. Der Marktanteil bewegte sich bei 15,0 Prozent. Bei den jungen Leuten erzielte das Format 0,40 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von 8,1 Prozent.