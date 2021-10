Sat.1 schickt «The Taste» in Jubiläumsstaffel

TV-News

Die neunte Staffel lief bislang sehr gut, daher hat Sat.1 nun eine zehnte Runde bestellt.

Seit 1. September ist der Mittwochabend wieder die Heimat der Sat.1-Kochshow. Die Redseven-Entertainment-Produktion erweist sich auch in der nunmehr neunten Staffel als Quotengarant. Die bislang acht gezeigten Episoden der neun Ausgaben umfassenden Staffel verbuchten eine durchschnittliche Reichweite von 1,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, davon etwas mehr als eine halbe Million der Zielgruppe angehörend. Die Marktanteile liegen bislang bei 5,2 Prozent bei allen und 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen – Tendenz steigend.In den vergangenen drei Wochen schaffte die mit Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alexander Kumptner Sendung jeweils den Sprung über die Zehn-Prozent-Marke. Sat.1 hat deshalb noch vor dem Finale, das in der kommenden Woche, 27. Oktober, ausgestrahlt wird, bekannt gegeben, dass «The Taste» im nächsten Jahr fortgesetzt werde. Dann feiert die Kochshow ihre zehnte Staffel.Wer im kommenden Jahr die kleinen Löffelchen probieren darf, ist bislang noch nicht von Sat.1 kommuniziert worden. In diesem Jahr gab es keine Veränderung, denn die drei genannten Köche saßen bereits im vergangenen Jahr in der «The Taste»-Jury. An einer Teilnahme interessierte Hobby- und Profiköche können sich ab jetzt bewerben.