«Sing meinen Song»: Johannes Oerding bleibt Gastgeber

VOX hat zudem die Teilnehmer der neunten Staffel bekannt gegeben.

Erstmals fand in diesem Jahr die VOX-Sendungin Deutschland statt, statt in Kapstadt wurde am Gut Weißenhaus am Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein gedreht. Ob dies auch der Drehort im kommenden Jahr wird, ließ VOX zunächst offen, eine Anfrage dieser Redaktion ist derzeit noch unbeantwortet. Fest steht nun, wer an der mittlerweile neunten Staffel teilnehmen wird. Der Kölner Sender teilte am Donnerstag mit, dass Johannes Oerding seinen Platz als Gastgeber behalten werde. Er führte nach seiner Teilnahme 2019 erstmals in diesem Jahr durch die Sendung.Teil der Show, die im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden soll, ist zudem Pop-Sänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band „Nightwish“, das Musiker-Duo „SDP“ Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin Lotte, der internationale Pop- & Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin Elif, die derzeit beim Online-Spin-off «The Voice: Comeback Stage by SEAT» der erfolgreichen ProSieben- und Sat.1-Show zu sehen ist.„Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der «Sing meinen Song»-Couch Platz nehmen darf. Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauer berühren!“, sagt Johannes Oerding über seine alte neue Aufgabe. Er bedankte sich auch beim Team für das Vertrauen. Bei «Sing meinen Song» steht in jeder Folge ein anderer Künstler im Fokus, dessen Songs die anderen Musiker neu interpretieren und arrangieren sollen.Neben dem Gastgeber bleibt auch das Nachfolgeprogramm unverändert, denn VOX wird neue Folgen der Doku-Reihezeigen. Darin stehen immer die Künstler im Mittelpunkt, die zuvor ihren Tauschkonzert-Abend hatten. «Prominent!»-Moderatorin Laura Dahm trifft die Musiker hinter den Kulissen der Show und dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben.