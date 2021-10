«The Taste» bleibt stabil

Quotennews

Die Quote von «The Taste» kann bisher nichts erschüttern, jedoch steigt sie auch nicht. Ist Mittelmaß für die Löffel-Show genug?

Seit dem 1. September läuft die aktuelle Staffel vonbei Sat.1 und mit kleinen Ausbrüchen bewegen sich die Quoten in immer gleichen Gefilden. Bei der Gesamtreichweite wandert die Beteiligung zwischen 1,07 und 1,31 Millionen Zuschauern und in der Zielgruppe schauen zwischen 0,46 und 0,61 Millionen Menschen die Koch-Show. Dabei ist in keinem Fall ein Trend über die Woche zu erkennen. Zu Beginn lief es ordentlich, dann ließ die Show nach, dann wieder besser und zuletzt schien sich das Ganze einzupendeln. Die Leistung vom gestrigen Mittwochabend hielt keine Überraschung bereit.Mit 1,16 Millionen Zuschauern bewegte sich das Interesse an der gestrigen Show voll im Mittelmaß der letzten Wochen und auch der Marktanteil von 5,2 Prozent spiegelt das Ergebnis klar wider. Ebenfalls keine Überraschung ereignete sich in der Zielgruppe. Hier schalteten 0,58 Millionen 14- bis 49-Jährige zum Bällchensender, wodurch der Marktanteil von «The Taste» ein drittes Mal in Folge zweistellig ist und bei 10,9 Prozent landete.Direkt im Anschluss, was jedoch erst ab 23:35 Uhr beutetet, ließdas Interesse völlig abreißen. Die Zuschauerzahl stürzte auf 0,39 Millionen, während aus der Zielgruppe nur noch 0,13 Millionen Fernsehende anwesend waren. Die Marktanteile lagen damit insgesamt bei 4,1 Prozent und am Markt der Zielgruppe bei 5,3 Prozent. Nach zuvor mehr als drei Stunden «Taste»-Löffelspielen ist jedoch auch mehr als deutlich, dass das Publikum genug haben sollte.