Mälzer und Henssler liefern auch im kommenden Jahr ab

TV-News

VOX hat am Mittwoch die Fortsetzung der neuen Sendung mit Tim Mälzer und Steffen Henssler bekannt gegeben.

Am kommenden Sonntag, 24. Oktober, strahlt VOX die zweite Folge der neuen Kochshowaus, schon jetzt steht fest: Es wird nicht die letzte Episode des neuen Formats der beiden Sendergesichter sein. Der Kölner Sender hat nun die Fortsetzung des Formats im kommenden Jahr bekannt gegeben, allerdings ohne genauere Details zu nennen, wann und in welchem Umfang die neuen Ausgaben zu sehen sein werden.Dass es nicht weniger als in diesem Jahr werden dürften, lässt ein Blick auf die Einschaltquoten der ersten Folgen Mitte September vermuten. Damals schalteten 1,52 Millionen Zuschauer die Premiere ein, was einem guten Marktanteil von 6,1 Prozent entsprach. Bei den umworbenen Sehern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war man sogar noch erfolgreicher, mit 0,76 Millionen waren grandiose 11,1 Prozent möglich. Keine Überraschung also, dass man gar nicht erst die Quoten der zweiten Ausgabe abwartet, um die Verlängerung bekannt zu geben.In «Mälzer und Henssler liefern ab!» treten die beiden Fernsehköche in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander an. Die beiden Köche wissen aber nicht, für wen sie kochen müssen. Wer die Bestellung aufgegeben hat, erfahren sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustür, denn die beiden Spitzenköche liefern ihre Gerichte selbst aus. Die hungrigen Besteller werden am Ende zur Jury und bewerten, wer die Vorlieben der unterschiedlichen Kunden am präzisesten getroffen hat. Zwischendurch erhalten Mälzer und Henssler prominente Laufkundschaft in ihrem Start-up-Lieferservice. Das Format wird von Endemol Shine Germany produziert.