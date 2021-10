RTL-Nachtprogramm: Nach dem «Nachtjournal» gibt es künftig die Nacht-Doku

TV-News

RTL kümmert sich um seine Nachtschwärmer und hat den neuen Sendeplatz "Die Nacht-Doku" geschaffen. Nach dem «RTL Nachtjournal» gibt es künftig jede Menge Doku-Ware.

Vor zwei Wochen kündigte der Sender RTL eine Anpassung im Nachtprogramm an. Demnach zeigt man die vierteilige Doku-Reiheab dem 26. Oktober von dienstags bis donnerstags im Nachgang an das «RTL Nachtjournal» ( Quotenmeter berichtete ). Nun weitet man diese Programmstrategie weiter aus und zeigt von nun an immer dienstags bis donnerstags Dokumentationen auf dem neugeschaffen Sendeplatz „Die Nacht-Doku“. Die Startzeiten an den jeweiligen Tagen variieren teils stark. Durch die Programmänderung müssen «CSI: Miami»-Fans am Ende des Tages auf jeweils eine Episode verzichten.An den kommenden beiden Donnerstagen, 28. Oktober und 4. November, müssen sogar zwei «CSI: Miami»-Folgen weichen, denn sowohl «Der Rhein-Ruhr-Ripper» als auch die neu angekündigte, vierteilige Reportagereihewird dann in Doppelfolgen zu sehen sein. Für die darauffolgenden Wochen hat RTL zunächst insgesamt 18 Dokus angekündigt. Den Anfang macht die fünfteilige Spiegel-TV-Serie, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 1:00 Uhr ausgestrahlt wird. Einen Tag später beginnt die Sendung um 0:30 Uhr, ehe sie am Donnerstag um 0:55 Uhr auf Sendung geht.Dass man mit späten Dokumentationen durchaus Erfolg haben kann, zeigte zuletzt RTL-Spartensender Nitro, der die Free-TV-Premiere von «Der Rhein-Ruhr-Ripper» Ende September am späten Freitag- und Samstagabend zeigte. Für den kleinen Sender waren ab 23:00 Uhr Werte zwischen 0,39 und 0,32 Millionen Zuschauer drin, die Marktanteile lagen zwischen 2,1 und 3,1 Prozent bei allen und 2,5 und 3,7 Prozent bei den Umworbenen – sehr gut für Nitro-Verhältnisse.