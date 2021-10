«John Wick»-Prequel verpflichtet weitere Darsteller

US-Fernsehen

Erst am Anfang dieser Woche teilten die Produzenten mit, dass Mel Gibson an Bord ist.

Die «John Wick»-Serieverpflichtete zunächst die Hauptdarsteller Colin Woodell und Mel Gibson, nun hat man fünf weitere Zugänge angekündigt. Mishel Prada («Vida») wird KD spielen; Hubert Point Du-Jour («Blindspot», «Madame Secretary») wird Miles verkörpern; Jessica Allain («The Laundromat», «Thriller») wurde als Lou gecastet; Nhung Kate («Swapping Fate», «The Better Man») wurde als Yen besetzt; und Ben Robson («Animal Kingdom», «Vikings») wird Frankie mimen.«The Continental» wird den Ursprung des titelgebenden Hotels für Attentäter durch die Augen und Handlungen von Winston Scott (Woodell) erforschen, der in die Höllenlandschaft von New York City im Jahr 1975 gezogen wird, um sich einer Vergangenheit zu stellen, die er hinter sich gelassen zu haben glaubte. Winston begibt sich auf einen tödlichen Weg durch die mysteriöse Unterwelt New Yorks, um das berühmte Hotel zu beschlagnahmen, das als Treffpunkt für die gefährlichsten Verbrecher der Welt dient. In den Filmen wird Scott von Ian McShane gespielt.«The Continental», das als dreiteilige Event-Serie ausgestrahlt wird, stammt von den Autoren und ausführenden Produzenten Greg Coolidge und Kirk Ward, die auch als Showrunner fungieren. Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick und Rhett Reese fungieren als ausführende Produzenten. Basil Iwanyk und Erica Lee von Thunder Road Pictures sind ebenfalls ausführende Produzenten.