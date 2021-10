Quotencheck

Insgesamt zehn Episoden hat Sat.1 bislang herstellen lassen. Diese wurden jetzt am Samstagvorabend wiederholt.

Der Fernsehsender Sat.1 hat zwischen 30. November und 4. Dezember 2020 das Fernsehformat „Die Intim-Fachärzte“ von «Klinik am Südring» testen lassen. Der erste Anlauf, der am werktäglichen Nachmittag ausgestrahlt wurde, war mit 0,93 Millionen Zuschauern ein Erfolg. Auf dem 16.00-Uhr-Sendeplatz kamen die ersten fünf Episoden auf 7,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,22 Millionen ein, der Marktanteil lag bei starken 8,9 Prozent.Zwischen 23. und 27. August 2021 wurden fünf neue Episoden ausgestrahlt, die ebenfalls durch die Decke gingen. 0,89 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf starke 8,8 Prozent. Nur das typische Sat.1-Problem war wieder vorhanden: Die überwiegende Zahl der Zuschauer ist über 50 Jahre alt. Daher wurden bei den Werberelevanten nur 0,17 Millionen Zuseher verbucht, dies führte aber zu neuneinhalb Prozent.Am 18. September 2021 startete Sat.1 die Wiederholung des Formates am Samstagvorabend. Zwischen 18.00 und 19.55 Uhr liefen zwei Episoden, die sich unter anderem um einen Jugendlichen drehten, der nach einem Bordellbesuch zum Urologen gebracht wurde. Und auch eine Fitnesstrainerin stand im Mittelpunkt, die zu viel Testosteron im Blut hatte.Am ersten Wochenende schalteten 0,49 sowie 0,60 Millionen Zuschauer ein, scheinbar waren «Sportschau» und Co. deutlich attraktiver, denn Sat.1 verzeichnete lediglich 2,8 und 3,3 Prozent in der Zielgruppe. Eine Woche später waren nur noch 0,33 und 0,43 Millionen Zuschauer dabei, das Ergebnis bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern brach sogar auf jeweils 2,3 Prozent ein. Nur 60.000 und 90.000 junge Fernsehzuschauer verfolgten das Format im Fernsehen.Am 9. Oktober ging es massiv aufwärts. 0,45 und 0,60 Millionen Menschen verfolgten am Samstagvorabend die Intim-Fachärzte, die sogar mal halbwegs tolle Zuschauerzahlen bei den 14- bis 49-Jährigen hatten. 0,14 und 0,17 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile lagen bei halbwegs vernünftigen 5,4 und 4,5 Prozent.Doch das Glück war nur von kurzer Dauer, denn die letzten zwei Episoden enttäuschen mit 0,45 und 0,49 Millionen Zuschauer. 0,05 sowie 0,11 Millionen Werberelevante brachten katastrophale 1,6 und 2,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt war die gesamte Wiederholung von «Klinik am Südring – Die Intim-Fachärzte» ein einziges Debakel. Nur 0,48 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 2,8 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 0,10 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man auf fürchterliche drei Prozent Marktanteil kam.