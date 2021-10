«Faking Hitler»: Bleibtreu, Eidinger und Irslinger kommen Ende November zu RTL+

Vermischtes

Zum hochkarätig besetzen Cast gehören außerdem Hans-Jochen Wagner, Daniel Donskoy und Ulrich Tukur.

Im Frühjahr wurde die sechsteilige Drama-Serieüber den ‚Stern‘-Skandal, bei dem 1983 gefälschte Tagebücher von Adolf Hitler veröffentlicht wurden, gedreht. Nun hat RTL+ (bis 4. November noch TVNow), der Streamingdienst von RTL Deutschland, einen Starttermin für die Serie mit Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger und Sinje Irslinger kommuniziert. Demnach geht die Serie am 30. November an den Start. Der Streamer bezeichnet die Serie als „fiktionalisierte Verfilmung der Geschehnisse rund um die Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher“. Zugleich liefere «Faking Hitler» einen hintergründigen Blick auf Sensationalismus, Fake News sowie die Verführbarkeit von Menschen, so RTL Deutschland. Gegenstand der Serie ist auch, wie Deutschland in den 80ern noch immer im Bann seiner nationalsozialistischen Vergangenheit stand.Neben Lars Eidinger als ‚Stern‘-Reporter Gerd Heidemann, Moritz Bleibtreu als Kunstfälscher Konrad Kujau und Sinje Irslinger als ‚Stern‘-Jungredakteurin Elisabeth Stöckel gehören auch Hans-Jochen Wagner, Daniel Donskoy, Ulrich Tukur, Jeanette Hain, Tristan Seith, Richard Sammel, Ronald Kukulies, Lukas T. Sperber, Britta Hammelstein und Hanna Plaß zum Cast.«Faking Hitler» ist eine UFA Fiction Produktion für RTL+ unter dem Dach der Bertelsmann Content Alliance. Der Titel ist inspiriert vom preisgekrönten Podcast «Faking Hitler – die wahre Geschichte der Hitler-Tagebücher» des ‚Stern‘, der den Fall anhand von Original-Tonbandaufnahmen journalistisch aufarbeitet. Produzenten sind Tommy Wosch (Showrunner) und Markus Brunnemann, Producer sind Viola-Franziska Bloess und Luisa Laute. Regie führen Wolfgang Groos und Tobi Baumann nach Drehbüchern von Tommy Wosch, Annika Cizek und Dominik Moser.