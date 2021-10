Erfolgreicher Serientag im Ersten

Quotennews

«WaPo Bodensee», «Die Kanzlei» und «In aller Freundschaft» führten Das Erste durch den Abend. Nur die Abenteuer vom Bodensee versagten beim jungen Publikum.

Seit vergangener Woche sind die neuen Episoden vonim Ersten zu sehen. Der Auftakt der sechsten Staffel war mit 2,46 Millionen Zuschauern und 10,8 Prozent schon erfolgreich. Die zweite Episode hört auf den Titel “Holde Isolde”, darin geriet eine streitsüchtige Ärztin unter Mordverdacht. Dies wollten sich 2,31 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen, die für 10,2 Prozent Marktanteil sorgten. Beim jungen Publikum wurden lediglich 0,11 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil der von Andres Dir und Andreas Hug verfassten Episode belief sich auf unterirdische 2,6 Prozent.Herbert Knapp und Sabine Postel überzeugten in der letzten-Wiederholung. Dieses Mal stand ein Fall im Vordergrund, dass ein Dönerladen-Besitzer unter Verdacht stand, seinen ehemaligen Mitarbeiter ermordet zu haben. Die von Thorsten Näter verfasste Geschichte wollten sich 4,00 Millionen Zuschauer um 20.15 Uhr nicht entgehen lassen, der Marktanteil der Thomas-Jauch-Produktion lag bei 14,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Das Erste mit der Serie auf 0,49 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei guten 7,8 Prozent.Richtigen Beef gab es in, denn Neurochirurgin Lilly Phan traf auf eine alte Freundin, die dringend operiert werden musste. Allerdings möchte die Patientin lieber in einer anderen Klinik behandelt werden. Die Sendung erreichte 4,63 Millionen Fernsehzuschauer, die Episode „Offene Rechnung“ sorgte für einen Marktanteil von 17,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 0,59 Millionen, sodass man auf neun Prozent Marktanteil kam. Erfreulich fürs Erste: Die Krankenhaus-Serie lag bei den jungen Leuten auf Platz drei in der Primetime.