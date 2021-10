Social Chain AG: Kofler kauft Dümmels DS Gruppe

Vermischtes

Für 220,5 Millionen Euro hat VOX-Löwe Georg Kofler die DS Gruppe seines Show-Kollegen Ralf Dümmel gekauft.

Georg Kofler und Ralf Dümmel buhlen seit Jahren um die besten Deals in der erfolgreichen VOX-Gründershow. Nun saßen sie sich am Verhandlungstisch gegenüber, es ging um die eigenen Unternehmen. Wie Koflers Social Chain AG am Dienstag mitteilte, habe man Dümmels DS Gruppe für 220,5 Millionen Euro zu 100 Prozent übernommen. Fortan rückt Ralf Dümmel, bislang geschäftsführender Gesellschafter der DS Gruppe, in den Vorstand der Social Chain AG auf und wird künftig als Chief Product Officer (CPO) die Bereiche Produkt, Einkauf, Handelsmarketing, Logistik und Vertrieb verantworten.„Für die DS Gruppe ist der Deal ein Brückenschlag in die Zukunft. Wir freuen uns, dass wir zu unserer ausgeprägten Handelskompetenz neue Stärken hinzugewinnen“, erklärt Dümmel und fügt hinzu: „Wir werden gemeinsam zeigen, wie ein perfektes Zusammenspiel zwischen Handel und Social Commerce gelingt. Wir freuen uns, unser langjähriges Know-how für Vertrieb, Einkauf, Produktentwicklung, Marketing und Logistik in der neuen Gesamtgruppe einzubringen.“Georg Kofler, seines Zeichens Aufsichtsratsvorsitzender und größter Einzelaktionär der Social Chain AG, ergänzt: „Ich habe seit mehreren Jahren das Vergnügen, mit Ralf Dümmel als Investor in der VOX-Gründershow «Die Höhle der Löwen» vor einem Millionenpublikum Deals mit Startup-Unternehmen zu verhandeln und abzuschließen. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Ralf Dümmel einen außerordentlich versierten und motivierenden Unternehmer als Vorstand gewinnen.“ Man trete an, „um die neue Welt der Marken und des Handels mitzugestalten. Mit Produkten, die die Menschen wirklich wollen und die ihr Leben besser machen.“Direkte Auswirkungen auf die VOX-Show hat dies zunächst nicht, da die aktuelle Herbst-Staffel sowie die Frühjahrs-Staffel bereits aufgezeichnet wurden. VOX wolle zu einem späteren Zeitpunkt mit allen Beteiligten klären, wie die Zukunft von «Die Höhle der Löwen» aussehen werde.