«Family Guy» leidet unter Konkurrenz

Quotennews

Die Primetime läuft bei ProSieben Maxx mit seinen animierten Sitcoms eher suboptimal.

In den vergangenen Wochen überzeugte die amerikanische Serienicht etwa auf dem werktäglichen Sendeplatz um 19.45 Uhr und auch nicht am Dienstag in der Primetime, sondern eher auf dem Wiederholungsslot ab 22.30 Uhr. Nun wollten 0,14 Millionen die Free-TV-Premiere von „Peter im Home Office“ sehen. Mit 0,09 Millionen Umworbenen sicherte sich der Fernsehsender mauen 1,4 Prozent Marktanteil.Um 22.30 Uhr setzte ProSieben Maxx zur Wiederholung an. Noch einmal waren 0,08 Millionen Fernsehzuschauer dabei. Nun erzielte die Episode 0,06 Millionen junge Zuschauer sowie einen Marktanteil von 1,4 Prozent. Bereits um 22.05 Uhr wiederholte man die Episode „Brian und Stewie“, die auf 0,07 Millionen Zuschauer kam. Das Format sicherte sich einen Marktanteil von 0,8 Prozent. Auch um 23.45 Uhr stand eine Wiederholung an, „Die Rückrufaktion“ sorgte für 0,05 Millionen Zuschauer und 1,6 Prozent in der Zielgruppe.Zwischenzeitlich wurden zwei-Episoden wiederholt, die am Montag- und Dienstagvorabend gezeigt wurden. „Mars macht mobil“ und „Entscheidung 3012“ wollten sich zwischen 23.00 und 23.45 Uhr 0,06 und 0,08 Millionen Zuseher nicht entgehen lassen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr ProSieben Maxx gute 1,6 sowie 1,8 Prozent Marktanteil ein.